Linn Johansson: Gay Glans är ganska ”gay”

Är Sverige värt att dö för? Nej, tycker Gay Glans från Svenska Freds. Tydligen är inte vår svenska gemenskap, vår historia, vår kultur, våra tio miljoner invånare värda någon större uppoffring. Sådana åsikter förklarar en hel del av vad som är fel i vårt land. Detta skriver Linn Johansson Leinonen.

Det verkar som att när kriget i Gaza tog slut så slutade alla tidningar att ge ut nyheter. Nu är det Bianca Ingrossos nya trender, dina apparater går sönder när de lägger ner 3G, och de nya heta recepten som visas på TV4. Är det som de säger? Inga judar, inga nyheter? Eller är det kanske bara så att allt våld har blivit vardagsmat och att ingen orkar läsa om mord nummer 300 detta år bland gängkriminella?

Socialdemokraterna hamnade lite i blåsvädret såklart med deras trollfabrik och allt det där, men konstigt nog blåser sådant snabbt över när det inte handlar om Sverigedemokraterna. Jag fick också lära mig att du kan dricka flera år gammal glögg, trots att den är öppnad. Allt som allt en trist, tråkig, urvattnad nyhetsdag.

Men! Mitt i allt dyker det upp en debattartikel i Aftonbladet som får mig att lyfta på ett ögonbryn. Morfadern Gay Glans (jag vet, jag vet, det är extra roligt i sammanhanget) berättar om sitt barnbarn som ska ha frågat honom om han måste bli soldat och dö på grund av Sveriges upprustning. Jag funderar en stund om det bara är jag som uppfattar det ytterst osannolikt att en tolvårig pojke plötsligt skulle vända sig till sin morfar, som råkar vara medlem i Svenska Freds, och fråga om han kommer att dö i krig.

Tolvåriga pojkar spenderar dagarna med att spela Counterstrike eller Battlefield och frågar inte morfar om man kommer att behöva dö för sitt land. Det som däremot verkligen fick mig att reagera är att Gay Glans (ja, fortfarande lika roligt) ska ha svarat att hans liv är viktigare än Sverige. Här ser vi att en gubbe äntligen har sagt delen som alla från vänstern tänker, men inte vågar säga. Vårt land är tydligen inte viktigt att försvara med våra liv.

Det är det här som gör att landet ser ut som det gör idag. Islamister säger högt att de tänker ta över, men vänstern beter sig som de där tre aporna med händerna över munnen, ögonen och öronen. Det är viktigare med flower power och inkludering än att vi behåller våra starka svenska värderingar och vår kultur. Det verkar viktigare att låta landet förslavas och leva i misär under sharia än att ta upp ett vapen och strida för sitt land för att försvara det vi har byggt upp. Var är patriotismen? Var är kärleken för det fosterland som gett dig allt du har i ditt liv?

Vad är värre än en pacifist? Jo, en pacifist som ljuger om att hans barnbarn är rädd för sitt liv för att landet rustar upp. Att utnyttja barn är så jäkla passé.

Linn Johansson Leinonen (SD)

Student, politiker och samhällsdebattör

