Linn Johansson: C mer lika SD än S – vägrar samarbete

Centerpartiet har en ny partiledare men inte någon ny politik. Inget samarbete med Sverigedemokraterna – inte ens när man tycker samma sak. Detta skriver Linn Johansson Leinonen.

Det visar sig nu i en granskning av SVT att Centerpartiet röstar oftare med Sverigedemokraterna än Socialdemokraterna. De utskott där de röstar mest likt är finansutskottet och justitieutskottet, där C röstar med SD hela 47 procent av gångerna, jämfört med 27 procent av fallen där de röstar med S. Jag är ju själv inte särskilt förvånad faktiskt, men min förvåning kommer snarare från att SVT:s reporter valde att ställa frågan om varför de inte samarbetar med Tidöpartierna istället för oppositionen. Ni ser, C röstar allra mest med M, KD och L i sakfrågorna, och då SD är en del av detta samarbete så hamnar C ofta i att rösta som dem.

Representanter från Centerpartiet intervjuades i inslaget, men de själva verkar leva i en värld där de är otroligt olika Sverigedemokraterna och att ett samarbete inte är på tapeten. Anna-Karin Hatt var tydlig med att det är sakfrågorna som bestämmer huruvida ett samarbete kommer att bli aktuellt, men här ser vi alltså tydligt att så inte är fallet. Så kommer denna granskning att göra någon skillnad i Centerpartiets val av samarbetspartner? Nja, det tvivlar jag på. Ni ser, att C väljer att inte samarbeta med SD sitter mestadels i att de är envisa om sin illusion om att deras värdegrunder skiljer sig för mycket. Jag skulle tro att det har med hela ”rasist-grejen” att göra. Ytterst tröttsamt om ni frågar mig.

Hur kommer det sig egentligen att den här idén om att SD är rasister hänger kvar bland C då denna verkar dö ut bland resterande av befolkningen? SD har gett ut varning efter varning om vad som kommer att bli konsekvenserna av massmigrationen i många år, men har då blivit kallade för rasister. Konstigt nog verkar de ha haft rätt i varenda sak, och allteftersom tiden går verkar fler och fler landa i att det kanske inte vore så tokigt om invandrare lärde sig språket eller fick krav på att vara laglydiga för att ha rätt till medborgarskap.

Då polletten verkar trilla ner till och med hos en del socialdemokratiska väljare kan man kanske tycka att ett parti som verkar ligga ganska mycket på mitten av den politiska skalan, såsom C faktiskt gör, skulle börja mjukna för idén om ett samarbete med SD. Jag kan inte tänka mig annat än att det ska handla om någon slags barnslig envishet, lite som en treåring som bara envist ska ha på sig en specifik tröja varje dag, oavsett hur lortig och fläcklig den är. Jag börjar undra lite hur Centerpartiets väljare egentligen vill ha det. Har någon frågat dem? Denna envishet kan förklara hur C gick från nästan nio procent i september 2021 till att ligga lite över fem procent i mätningarna i oktober i år.

Många av de som hänger kvar vid C är nog lika envisa som ledningen i partiet. De är gamla bönder som tror sig representeras av Bondepartiet, men dessa dagar är sedan länge över. När det gäller miljöfrågor röstar C nämligen närmre S än Tidöregeringen, vilket i förlängningen kommer att gynna MP och deras knasiga mupp-ideologi.

Är det inte dags för Centerpartiet att vakna och lukta på kaffet (som man säger i USA) och förstå att det här inte är rätt väg att gå?

Linn Johansson Leinonen (SD)

Student, politiker och samhällsdebattör

Följ Linn på Facebook HÄR