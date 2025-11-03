Linn Johansson: Anders Lindberg är i sig en fadäs

Anders Lindberg på Aftonbladet har varit i farten igen. Linn Johansson visar var skåpet ska stå.

Anders, Anders, Anders. Vad ska vi göra av dig? Du argumenterade i Aftonbladet under lördagen om återvandringen och Sverigedemokraternas ”rasistiska politik”, om nazistisk fascism. Allt är som vanligt med andra ord.

Visst vet du, Anders, att det inte är fascism bara för att någon inte tycker som dig, eller att vi försöker ta tillbaka vårt land från människor som uppenbarligen aldrig har varit intresserade att bli del av det? Det är personer som lever i utanförskap och som inte trivs i svenska samhället som kanske gärna skulle vilja återvända hem som detta handlar om, inte att driva ut någon med tvång.

Anders, dina domedagsprofetior börjar bli tröttsamma. ”Alla inser även att det är ett brant sluttande plan. Först ”frivilligt” för att sedan bli allt mindre av fri vilja.” skriver du i din ledare. Ja, det är sant att vissa kommer att tvingas att lämna, nämligen kriminella som går runt och våldtar 16-åringar på Skellefteås gator. Ja, dessa ska vi tvinga att åka tillbaka där de kom ifrån, eller egentligen vart som helst förutom här.

Du fortsätter med ”Först några få personer för att sedan omfatta allt fler. SD:s syn på vem som är svensk har alltid grundats i rasism. Det handlar om din religion, om hudfärg, klädsel och kultur.” och sen kastar du in frågan om SD anser att judar kan bli svenskar. Jag som jude undanber mig att användas som slagträ mot mitt eget parti. Tack. Någon av en annan hudfärg eller klädsel eller kultur kan helt klart bli svensk enligt mig, men bara om de är villiga att anpassa sig till svensk kultur. Svenskhet, det som gör svenskar till svenskar, är vår kultur, vilket gör det oförhandlingsbart.

Hela din ledare är fylld av konspirationer och osanningar. Du lyfter kommunernas trots som ett hjältedåd, men är det verkligen en hjälteinsats att inte ge deras medborgare chansen att återvandra om de faktiskt vill det? Dessutom är de som återvandrar kanske rätt långt ifrån arbetsmarknaden kan jag tänka mig, så jag tvivlar på att det skadar kommunens ekonomi.

Åk hem, Anders, ingen orkar med dig mer.

Linn Johansson Leinonen (SD)

Student, politiker och samhällsdebattör

Följ Linn på Facebook HÄR