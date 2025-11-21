Hög arbetslöshet – S låtsas inte förstå varför

Humle och Dumle håller presskonferens. Så framställde de sig själva, socialdemokraterna Mikael Damberg och Ardalan Shekarabi, när de låtsades vara förvånade över de höga arbetslöshetssiffrorna. De ”kräver krissamtal” över det ”allvarliga läget”. Regeringen är ”passiv” och initiativlös, hävdar de. Vad som ligger bakom siffrorna på nästan 9% låtsas de inte om.

Arbetslösheten bland de inrikesfödda ligger på ca 5-6% och för de utrikesfödda runt 15-16%. För människor med ursprung i Afrika ligger arbetslösheten på nästan 30% och från Asien på 22% – en arbetslöshet som de själva har importerat. Men så långt kom aldrig socialdemokraterna Mikael Damberg och Ardalan Shekarabi i sitt anförande. Inte heller att 60% av de långtidsarbetslösa är utrikesfödda och att nästan 80 000 utrikesfödda saknar nödvändig utbildning för att bli anställda på den svenska arbetsmarknaden. Den verkligheten beskrev aldrig Damberg och Shekarabi.

Istället spelar de dumma. De kallar det för en ”ny mardrömsnivå”. Etthundratusen fler är arbetslösa, säger Damberg med en allvarlig ton i rösten. Det stämmer. Men hade Socialdemokraterna lyssnat på alla de som varnade för den ansvarslösa migrationspolitiken som de förde under sina åtta år vid makten, när de gav 400 000 personer uppehållstillstånd på ”asylrelaterad grund”, hade siffrorna idag sett helt annorlunda ut.

Förutom att Mikael Damberg och Ardalan Shekarabi vill anklaga regeringen för något de själva bär ett stort ansvar för, försöker de göra ett tafatt försök att återuppta rollen som Sveriges arbetarparti. Men det går sådär. Tydligt är att de har dålig koll på verkligheten. De anser att fler yrkesutbildningar måste komma på plats. Regeringen har jobbat aktivt just med den frågan och har kontinuerligt utökat antalet yrkesutbildningar under mandatperioden. Det verkar de ha missat. Mikael Damberg säger också att arbetslösheten är förödande, föräldrar måste ha råd att låta sina barn spela ”fotboll och hockey”. Att hockey tillhör en av de dyraste fritidsaktiviteterna ett barn kan syssla med tycks han också ha missat.

Presskonferensen kan beskrivas som falskt utopiskt svammel. Idéerna var precis som de brukar vara när de kommer från vänsterhåll. Det är alltid staten som ska skapa jobben. Alltså, det är på skattebetalarnas bekostnad som jobb ska kreeras. Fler statliga traineejobb, föreslår duon Damberg och Shekarabi.

Sen ska staten erbjuda finansiering av körkort. ”Det är dyrt att ta körkort”, konstaterar de. Det är det. Och är man lat och inte vill lägga manken till för att både göra sig anställningsbar och aktivt söka jobb, ska man bli belönad med ett körkort. Det är rättvisa, anser Socialdemokraterna. Borde det inte vara tvärtom – att den som har lärt sig svenska och har ett jobb får kanske rabatt på en körkortsutbildning? Hade inte det varit en intressant morot att pröva?

Men falskspelet avslöjade sig. I slutet råkade en av S-herrarna säga att ”viktiga språkinsatser” måste till för att minska arbetslösheten. Då förstod man att även de vet varför arbetslösheten är så hög. Det är förljuget att inte våga säga det rakt ut. Fast värre är att Socialdemokraterna tar sig fräckheten att hävda att de är rätt gäng för att lösa problemen som de själva har skapat. Ett uppriktigt förlåt till det svenska folket som nu får stå för notan för den höga arbetslösheten vore mer på sin plats.