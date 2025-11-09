Gratislöften vinner i New York – svenska socialister vädrar morgonluft

Gratis, gratis och återigen gratis. Är det vänsterns bevingade ord – och även nyckeln till framgång? Det verkar inte bättre. New York har röstat fram en ny borgmästare. Han heter Zohran Mamdani, och hans valkampanj har byggt på just dessa ord. Allt ska vara gratis och alla ska få mer. Med betoning på ”få”.

Att det inte finns något som är gratis tycks inte ha slagit Mamdanis väljare, vilket är en villfarelse som vänstern i hela västvärlden idag lider av. Något kan möjligtvis vara kostnadsfritt eller avgiftsfritt, men gratis är det inte eftersom det alltid är någon annan som måste betala. Men för vänstersympatisörer är ordet gratis ljuv musik. De vill inte ta till sig den lilla detaljen att det är någon som de facto står för kalaset.

Demokraten Zohran Mamdani har utlovat ”gratis” dagis för alla barn mellan 5 veckor och 5 år, och alla bussresor ska vara ”gratis”. I New York ska också fler bussfiler anläggas för att bussarna ska kunna köra fortare. Vidare ska staden finansiera byggande av nya hyresrätter som också ska vara nästan ”gratis”. De ska ha mycket låga hyror. Andra hyror ska frysas. Hyreshöjningar ska inte tillåtas. Staden ska även starta mataffärer med vinstförbud. Där ska priserna ligga väldigt nära ”gratis” de också. Att den statsägda matkedjan riskerar att konkurrera ut befintliga mataffärer, och att det blir som i Sovjet med endast en butikskedja som bestämmer vad och hur mycket mat som ska finnas i butiken, räds inte Mamdanis väljarkår. De tror på allvar att socialism fungerar.

Zohran Mamdani har också lovat höga löner. Minimilönen ska ligga på minst 280 kr/timmen eller som lägst 45 000 kronor i månaden för den som jobbar heltid. Det ska bolagen ha råd med, anser han. Bolagsskatten ska dessutom höjas med 50 procent. Alla ”satsningar” som Mamdani vill göra ska finansieras av höjda skatter. Spara finns inte i en socialists vokabulär. Framförallt är det i vad Mamdani kallar ”whiter neighborhoods”, alltså de områden där flest vita bor, som ska betala mer i skatt. Själv har han siktat in sig på att ta mer skatt från cirka 34 000 hushåll.

Zohran Mamdani är inte bara den yngsta borgmästaren som valts, utan även den första med sydasiatiskt påbrå. Mamdani fick själv amerikanskt medborgarskap så sent som 2018 och har dubbelt medborgarskap med Uganda. Han är även den första muslimen som valts till borgmästare i New York. Han har inte velat fördöma Hamas attack den 7 oktober i Israel, och tror inte på en tvåstatslösning. Dessutom är han socialist, vilket han inte sticker under stol med. Det är symboliskt – världens kapitalistiska högborg har nu fått en kommunistisk ledare.

Vi får se hur länge det håller. Socialism tar slut när andras pengar är slut. President Trump har varnat för att Mamdanis politik kommer att bli ”en ekonomisk katastrof för New York”. Historien talar för att han har rätt. Socialism leder alltid till kollaps.

Men en sak kan vi vara säkra på; att våra svenska socialistiska politiker kommer att studera Mamdanis valkampanj noga. Under en ganska lång period har många svenska socialdemokrater inte vågat erkänna att även de är socialister. Ordet sosse har blivit ett skällsord. Kanske de nu vågar träda fram, ta av sina masker och vara de socialister som de på papperet faktiskt är. Socialdemokraterna skriver under på allt som New Yorks borgmästare vill, men de är (ännu) inte lika explicita.

Vi lär få se många liknande gratislöften inför valet 2026. ”Mer åt alla!” Slutklämmen, som borde läggas till om vänstern hade någon slags känsla för ärlighet och ansvar för det ekonomiska läget, ”tills pengarna tar slut”, kommer naturligtvis inte att nämnas. Det lär väljarna få upptäcka på egen hand.