Dagens Nyheter flyttar in i Socialdemokraternas partihögkvarter

Omständigheterna kring Dagens Nyheters reportage om den ”arbetslösa 28-åringen” Anna Mosten klarnade under gårdagskvällen. Morgontidningens journalist har intervjuat Mosten utan att nämna att hon är avlönad medarbetare hos det socialdemokratiska medieföretaget Aktuellt i Politiken. Istället framställdes hon som vilken 28-åring som helst.

Det tog inte lång tid innan debattörer och journalister fyllde internet med uppgifter om att Anna Mosten avlönas av Socialdemokraterna som äger Aktuellt i Politiken. På TikTok finns filmer där hon dansar med Magdalena Andersson. Dagens Nyheter lade då till en uppdatering i artikeln om att Mosten nu arbetar på Aktuellt i Politiken.

Det blir dock snabbt värre. När man studerar bilderna i reportaget närmare kan man se att de är tagna i hissen och i kontorsmiljö på Sveavägen 68. Detta är adressen där Socialdemokraterna har sitt partihögkvarter och Aktuellt i Politiken har sina lokaler.

Man måste anta att följande hänt: En journalist och en fotograf från Dagens Nyheter har åkt till Socialdemokraternas partihögkvarter för att där intervjua en person anställd av ett socialdemokratiskt bolag. De presenterar sedan detta som en intervju med en 28-årig kvinna som ska berätta om sin erfarenhet av arbetslöshet.

Förloppet är både komiskt och skrämmande. En fråga är vad journalisten och Dagens Nyheter tänkte på. Hur kan man få för sig att åka till ett politiskt partis kontor och intervjua en anställd utan att uppge att hon är just partipolitiskt kopplad? Men nästa fråga är hur Socialdemokraterna och AiP Media lyckats placera denna artikel i Sveriges största morgontidning.

AiP Media omtalas ofta som Socialdemokraternas trollfabrik och har figurerat i flera skandaler. Bolaget ägs av Socialdemokraterna och sitter i samma hus men producerar egen media. Bland annat har de flera facebook-sidor som ger sken av att vara spontant uppkomna.

Nu aktualiseras frågan vilken relation Dagens Nyheter har till den socialdemokratiska sfären. Tidningen har på senare tid dragit alltmer åt vänster. Nyligen vägrade man ta en in en replik från finansministern då hon ifrågasatts på ledarplats. Den på papperet oberoende liberala tidningen drar alltmer åt att förespråka en vänsterregering.

Med tanke på att man nu också rapporterar direkt från socialdemokratiska lokaler är det kanske lika bra att Dagens Nyheter själva flyttar in på Sveavägen 68. Det blir mindre spring så.