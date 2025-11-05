Christoffer Jonsson: Hur många knivattacker klarar Storbritannien?

En ny trend har drabbat Storbritannien – knivattacker. Myndigheterna verkar mest intresserade av att tysta ned händelserna. Hur länge räcker tålamodet? Detta frågar sig Christoffer Jonsson.

Jag befarar att Storbritannien är som en tryckkokare. Jag undrar hur mycket av den destruktiva utvecklingen i landet den vältaliga och korrekta befolkningen egentligen orkar med.

Storbritannien har enorma problem med terrorhot och våldsbrott utförda av ensamagerande gärningsmän. Exempelvis i Southport blev ett stort antal flickor på en danskurs knivhuggna av en ensam galning, som greps av polisen kort efter sitt bestialiska dåd.

I samband med dådet greps även Bernadette Spofforth – inte för någon koppling till gärningsmannen, utan för en tweet om händelsen. Bernadette delade ett inlägg som klandrade nyanlända migranter för dådet och kommenterade med orden: ”If this is true”. För den tweeten, som hon senare raderade eftersom den visade sig vara osann, arresterades hon av fyra polispatruller och hölls frihetsberövad i 36 timmar.

Den brittiska organisationen Free Speech Union har analyserat polisens insatser och kommit fram till att polisen arresterar över 30 personer per dag – vilket motsvarar nästan 12 000 brittiska medborgare varje år – för inlägg på sociala medier. Dessa metoder från brittiska myndigheter påminner om diktaturer runt om i världen, men i det här fallet handlar det om det ”demokratiska” Storbritannien, bara några timmars flygresa från Sverige.

Samtidigt som medborgare kan arresteras för vad som uppfattas som hat eller desinformation på sociala medier, är den välfinansierade public service-kanalen BBC ofta anklagad för att sprida halvsanningar eller till och med rena förfalskningar. BBC:s partiskhet mot Israel är ett kapitel för sig. Deras arabiska kanal, BBC Arabic, har exempelvis använt reportrar som hyllat Hitler och hetsat mot judar. Vid ett tillfälle placerades BBC på listan “Global Antisemitism Top Ten”, framtagen av Simon Wiesenthal Center.

När det gäller de återkommande knivattackerna i Storbritannien – som man numera läser om nästan varje vecka – inträffade nyligen ännu en attack ombord på ett tåg i Huntingdon. Den misstänkte gärningsmannen, Anthony Williams, knivhögg elva personer och står nu åtalad för elva mordförsök. Daily Mail avslöjade kort efter attacken att Williams kunde ha gripits tidigare, eftersom han redan var misstänkt för andra brott – om polisen bara hade skickat ut en patrull.

Klockan 19.10 fredagen den 31 oktober inkom ett larmsamtal om en 14-åring som attackerats. Den misstänkte var Williams. Fyra minuter senare, klockan 19.14, inkom ytterligare ett samtal: Williams hade gått in i en frisörsalong, viftande med en stor kniv och hotat både kunder och personal. Trots detta skickade polisen i Cambridgeshire aldrig ut någon patrull, utan bad i stället salongens ägare att skicka övervakningsfilmen som visade händelsen.

Innan den misstänkte satte sig på tåget och utförde den bestialiska attacken misstänks han även för ett annat mordförsök, bara fem timmar efter sitt hotfulla beteende i frisörsalongen – en knivattack i östra London. Den brittiska polisen, som nu möter hård kritik, hade alltså flera chanser att gripa gärningsmannen innan han slog till på tåget.

Vad tänker det brittiska folket när landets myndigheter lägger enorma resurser på att arrestera medborgare för deras inlägg på nätet, men gång på gång misslyckas med att stoppa farliga brottslingar?

Med tanke på situationen i Storbritannien kommer jag att tänka på den brittiska premiärministern Margaret Thatcher, som en gång skrev: “If a government can’t protect citizens and their property against violence, vandalism and theft, there is little point in having a government at all.”

Christoffer Jonsson

Medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund och Samhällsdebattör

X: @kurrejonsson