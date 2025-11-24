Christoffer Jonsson: DN + S = Sant

Vänsterns propagandakrig mot högern har eskalerat. För det första är samarbetet mellan Socialdemokraterna och Dagens nyheter nu så starkt att det blivit uppenbart. För det andra så har sanningsföraktet ökat. Detta skriver Christoffer Jonsson.

Vanligtvis startar en valrörelse med att partiledare och politiker får ett intensivt schema med intervjuer, panelsamtal och debatter, samt organiserar olika kampanjer för att föra fram sina politiska budskap. Men valrörelsen inför valet 2026 har redan inletts genom intensiva smutskastningskampanjer från vänstern och vänstermedia.

Aftonbladet gjorde ett ”avslöjande” om att en av statsminister Ulf Kristerssons döttrar haft flera vänner på besök vid Harpsund, som tillhör statsministern. Från vänstern blev det ett enormt ramaskri, med anklagelser om korruption för att dottern för flera år sedan använde fastigheten för en av sina aktiviteter tillsammans med sina vänner.

Socialdemokraterna kritiserade statsministern hårdast för detta, men ironiskt nog försvarade den tidigare socialdemokratiske ministern Björn Rosengren användandet, då han själv gifte sig vid Harpsund – utan att någon kritiserade honom eller dåvarande statsministern Göran Persson.

På sociala medier har det gjorts anmärkningsvärda upptäckter rörande Dagens Nyheter och Socialdemokraterna. Vid minst tre tillfällen har Dagens Nyheter intervjuat olika individer för reportage eller publicerat debattartiklar utan att tydligt klargöra att dessa personer tillhör Socialdemokraterna. Framför allt har reportagen och artiklarna berört arbetsmarknads- och bostadspolitik – två frågor Socialdemokraterna satsar hårt på inför valet.

Dagens Nyheter intervjuade exempelvis Nora Suni, som försökt sälja sin lägenhet i fyra år, men det framkom ingenstans att hon är ombudsman för Socialdemokraterna i Region Stockholm. Veckor innan skrev Erik Normark en debattartikel hos Dagens Nyheter om arbetslöshet, men inte heller där nämndes att han är socialdemokrat och tillhör den socialdemokratiska föreningen Reformisterna.

Det mest anmärkningsvärda var dock Dagens Nyheters intervju med Anna Mosten, som även hon talade om arbetslöshet. I en av bilderna som togs till reportaget står Anna med fotografen i en hiss där en tavla med adressen syns. Adressen är Sveavägen 68 – Socialdemokraternas högkvarter, vilket alla politiskt insatta känner till.

Anna Mosten tillhör Aktuellt i Politiken, Socialdemokraternas egen tidning, där de anställda opinionsbildar för partiet och mot regeringen. Det mest anmärkningsvärda är att Dagens Nyheter inte bara kände till Mostens bakgrund inom Socialdemokraterna, utan även genomförde intervjun i Socialdemokraternas högkvarter.

Dessa övertramp hos Dagens Nyheter väcker allvarliga frågor om samarbeten mellan vad som anses vara en ”seriös” tidning och Sveriges största riksdagsparti. Opinionsbildning är i sig inte fel, men det blir problematiskt när det framställs som oberoende och opartisk journalistik.

Det som jag anser gått över alla gränser är dock när Socialdemokraterna använder en förintelseöverlevare, som inte längre är i livet, som ett verktyg i sina smutskastningskampanjer mot Ulf Kristersson. Vänstern har länge hävdat att Kristersson för flera år sedan lovade förintelseöverlevaren Hédi Fried att han aldrig skulle samarbeta med Sverigedemokraterna.

Ulf Kristersson har berättat att samtalet gällde Alliansens regeringsunderlag, inte ett löfte om att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna under all framtid. Hédi Fried bekräftade Kristerssons version i Svenska Dagbladet 2018.

Trots att det gått sju år sedan dess använder Socialdemokraterna – genom bland andra Emma Fastesson Lindgren – förintelseöverlevaren i sina påståenden, vilket är ett bottennapp. Emma spred dessa påståenden för att smutskasta Kristersson efter att han besökte Sverigedemokraternas landsdagar, och det delades av flera socialdemokrater som Morgan Johansson och Mikael Damberg.

När flera, även jag själv, påpekade i kommentarsfältet att Emma sprider osanningar valde hon att antingen inte svara eller fortsätta hävda att Kristersson ”lovat”, trots att frågan avhandlats för sju år sedan. Till mig svarade hon: ”Han var där. Han lovade. Sen började det här orimliga högerspinnet.” Då ställer man sig frågan om ett påpekande om att vänstern utnyttjar minnet av en förintelseöverlevare i sina smutskastningskampanjer verkligen är ett ”orimligt högerspinn”.

Christoffer Jonsson

Medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund och Samhällsdebattör

X: @kurrejonsson