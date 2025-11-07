Birgitta Sparf: Vi har fått exakt vad våra politiker bett om

Hatiska Palestinademonstrationer har nu blivit en så normaliserad del av Stockholms stadsbild att lokaltrafiken till och med fått anpassa busstidtabellerna efter dem. Våra politiker står handfallna – kanske för att de fått vad de ville. Detta skriver Birgitta Sparf.

Under två års tid har svensk vänster förenats med antisemitiska Hamasanhängare och förpestat livet för stockholmarna.

De har ockuperat Riksgatan utanför Riksdagshuset där de angripit riksdagsmän och förbipasserande, de har ockuperat Odenplan där de gjort samma sak, de har ockuperat våra gator och torg med sitt imbecilla skränande och tutande, med trummor, gap och skrik om att utplåna Israel och alla judar.

Det finns inget att säga om det, antisocialt dominansbeteende är helt naturligt för dessa västfientliga grupper. De är bra på att ta plats, att dominera en undergiven och räddhågsen omgivning och trots att de hatar västlig demokrati är det den som är deras främsta medel för detta föraktliga beteende.

Det anmärkningsvärda är att polisen gett tillstånd till återkommande hatmanifestationer från denna pöbel varje lördag i City, vilket innebär att innerstadsbussarna genom centrala stan dras in.

De har alltså fått tillstånd att störa den allmänna ordningen och stoppa kollektiva samfärdsmedel varje lördag mellan klockan 13.10 och 18.30, enligt Bulletin, som fortsätter:

”Totalt elva innerstadsbussar får ändrade körvägar eller dras in helt under lördagseftermiddagarna. Bland de värst drabbade är linje 1, som delas upp i två delar och inte längre kör genom city. Bussen går då mellan Frihamnen och Värtavägen samt mellan Essingetorget och Fridhemsplan, enligt Mitt i. Linje 65 dras in helt under några timmar på eftermiddagen. Ytterligare tio busslinjer får omlagda körvägar eller kortas av, däribland linje 2, 4 och 76.”

Dessa våldsamma och hatiska antisemiter har alltså laglig rätt att demonstrera, enligt polisen. Visst, men de har tydligen också rätt att korka igen stan och försvåra framkomligheten för vanligt folk.

Jag häpnar, trots att jag självfallet inte borde vara det minsta förvånad. När muslimer brer ut sig tillsammans med vänsterkommunister i ett gemensamt Israel- och västhat har svenska myndigheter absolut inget att sätta emot.

Eller, det skulle naturligtvis gå att ge dem tillstånd men på en helt annan plats, där de inte stör ordningen och stoppar kollektivtrafiken. Men viljan saknas, och modet. Polisen kanske räknar med våldsamma upplopp om de säger nej, ett antagande som i så fall inte är helt fel.

Dessa antidemokratiska grupperingar är skickliga och framgångsrika i sitt arbete att splittra samhället. Jag ser mängder av högermänniskor som genast börja angripa Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer, som om vi över en natt har infört ministerstyre.

”- Gaphalsarna har redan tagit i anspråk för stora delar av staden för sitt gapande. Det är dags för det skötsamma Stockholm att få tillbaka sin stad och sin kollektivtrafik, säger oppositionsregionrådet Kristoffer Tamsons (M) i en kommentar till Bulletin.”

Mycket bra sagt, men det kommer inte att hända. Vi har fått exakt vad samtliga våra styrande politiker under 50 års tid bett om och verkat för; att miljoner människor ska flytta hit från Mellanöstern och ta alla sina våldsamma, religiösa och olösliga konflikter med sig. Och med dem följer kaos.

Birgitta Sparf

Socionom, företagare och opinionsbildare