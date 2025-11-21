Birgitta Sparf: Vi är ett land av och för naiva nyttiga idioter

Expressen publicerade nyligen en granskning av islamister som lurat åt sig miljoner i bidrag. Vad säger denna och alla liknande skandaler om oss som land? Kan vi verkligen skylla på islamisterna när vi själva är så fruktansvärt lättlurade? Det frågar sig Birgitta Sparf.

Jag förstår att det är meningen att jag ska bli upprörd – men varför skulle jag bli det?

Det är ju en fullkomlig och absolut SJÄLVKLARHET att om man betalar ut mer än en miljard skattekronor till islamister som hatar västvärlden i allmänhet och Sverige i synnerhet så kommer pengarna att försvinna ut i tomma intet, i Afrika och Mellanöstern.

Islamisterna fick pengarna för att de på friskolor och förskolor skulle kunna utbilda och uppfostra nya jihadister i att fortsätta kampen mot vår fria demokrati, med terror, död och kaos på läroplanen.

När politikerna till sin stora förvåning upptäckte att islamisterna gjorde exakt det som från början varit avsikten stängde politikerna, efter mycken vånda, ned skolorna.

Samtidigt upptäckte rättsväsendet, till lika stor förvåning, att skolornas företrädare fört ut tiotals miljoner till islamistiska terrorgrupper och rörelser i hemländerna samt rakt ner i sina egna fickor för privat konsumtion, som resor till lyxhotell i Nairobi och sexklubbsbesök i Thailand. Det är renläriga muslimska män och imamer vi talar om här, så det var ju ganska givet.

Nu saknas 33 miljoner i obetalda skatter, precis som om det skulle vara något att uppröras över. Själv är jag förvånad över att det inte är mycket mer. Fler av dessa islamister har flytt landet och är ”efterlysta i sin utevaro”. Andra sitter redan i fängelse i Sverige, ofta av olika skatterättsliga skäl.

Våra politiker har bestämt att vi inte bara ska betala ut miljarder till skolor och förskolor som dessa. Lika stora belopp betalas årligen ut till islamistiska moskéer, församlingar, studieförbund, föreningar och övriga sammanslutningar.

Dessa bidragstagares enda syfte är att förstärka medlemmarnas västhat, judehat, och avståndstagande mot oss som folk och land i sin outtröttliga kamp mot vår frihetliga demokrati för att istället införa ett nytt kalifat.

De militanta islamisternas förakt för det svenska systemet och folket är avgrundsdjupt och helt berättigat, enligt mig. Sverige är inte utan anledning deras favoritland, ett land till största delen befolkat och styrt av och för fullkomligt naiva, okunniga och nyttiga idioter.

Birgitta Sparf

Socionom, företagare och opinionsbildare