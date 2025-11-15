Birgitta Sparf: Glasklar obegriplig sosselogik

Vi ska tvångsblanda. Och vi ska inte tvångsblanda. Vi ska blanda, men inte med tvång. Det ska vara med tvång, fast du ska vara fri att flytta. Eller så ska du inte vara det. I vilket fall har vi sossar alltid rätt. Även när vi har fel. Speciellt när vi har fel. Birgitta Sparf är förvirrad.

Ända sedan Socialdemokraterna under sin partikongress i juni beslutade att den svenska befolkningen genom tvång ska beblandas med den missanpassade invandrade delen har de ihärdigt och unisont förnekat att så är fallet.

Det enda de har bestämt, hävdar de, är att bygga radhus och bostadsrätter i utsatta områden så att de utanförskapare som lyckas här i Sverige ska slippa flytta därifrån. Samt att innerstadsbor i bostadsrätter och hugade spekulanter från välfungerande svenska villaområden därmed äntligen ges möjlighet att flytta ut till Rinkeby och Alby.

Men här står ändå Emilia Wikström Melin (S) i Stockholms regionfullmäktige och försvarar en politik som inte ens existerar. Eller försvarar, hon rör till det ännu mer, i alla fall för mig.

Jo, det stämmer att de vill bygga billiga hyresrätter i och intill välfungerande villaområden, säger hon. Syftet är att skapa blandade bostadsområden så att människor får mötas och på så sätt förbättra integrationen.

(Detta kommer inte att ske eftersom det inte går att bygga ”billiga hyresrätter”. Om inte S och MP, med stöd av V och C, avser att socialisera hela byggbranschen. Vilket inte är helt orealistiskt, vid närmare eftertanke…)

Aj då, där bekräftar hon ju vad oppositionen hela tiden hävdat att de vill. Inte bra alls, för sosseledningen. Men vad värre är, hon förtydligar så att allt blir ännu mera obegripligt.

Om villaägare inte trivs efter att ha ”fått en ny granne som… en ny granne, då är man fri att flytta därifrån”, förtydligar Wikström Melin och fortsätter: ”Det är inget tvång att flytta, men man får flytta om man vill. Så enkelt är det!”.

Vad hon säger är alltså att sossarna tänker bygga billiga hyresrätter för ointegrerade ortenbor i villaområden för att förbättra integrationen, men detta innebär på intet vis att villaägarna ska tvingas flytta därifrån.

Eeh nej, i så fall hade det ju inte uppstått så speciellt många ”möten mellan människor” som fram tills dess gjort allt för att undvika varandra och slippa mötas. Eller?

Okej, jag hänger inte med men inser att det är sosselogik och att det är därför som allt blir helt obegripligt för mig.

Men en sak förstår jag: I sin oändliga godhet tänker sossarna tillåta de stackars villaägare som så önskar att flytta därifrån, de får göra precis som de vill. Det var ju skönt att höra, att de inte tänker införa flyttförbud för svenskar, menar jag. Fast indirekt vill de ju det, eftersom villapriserna i dessa områden kommer att sjunka som stenar mot havets botten.

Fast å andra sidan, då får de väl sälja till mindre bemedlade invandrare och vips så har sossarna skapat ett helt nytt och fräscht utanförskapsområde! Voilá!!

Lite charmigt, dock, att Wikström Melin för dagen lånat sin 10-årige sons laptop som han döpt till ”FLABBEN”. För det kan väl inte, oh hemska tanke, vara hennes egen!?

Birgitta Sparf

Socionom, företagare och opinionsbildare