BBC-skandalen visar att SVT/SR också måste granskas!

Brittiska BBC skakas av en skandal som borde få efterverkningar långt utanför Storbritannien. I en dokumentär redigerade det brittiska public service-bolaget ett tal av Donald Trump från den 6 januari 2021 på ett sätt som förvred budskapet. Två olika delar av talet, som i verkligheten låg långt ifrån varandra, klipptes ihop. Samtidigt togs avsnitten bort där Trump uppmanade sina anhängare till fredlig protest. Resultatet blev en bild av en president som manade till våld.

När sanningen kom fram blev konsekvenserna omedelbara. Både BBC:s generaldirektör och nyhetschef avgick, och bolaget tvingades be om ursäkt. Men händelsen handlar om mer än ett misstag. Den visar ett mönster som många länge anat. Public service-medier som säger sig vara neutrala är i praktiken ofta politiska aktörer.

I Frankrike har samma mönster blivit tydligt. Två kända journalister vid France Inter avslöjades nyligen med att ha haft nära kontakter med det socialdemokratiska partiet Parti socialiste. De deltog i möten där man diskuterade hur partiet bäst kunde vinna mark politiskt. Båda stängdes av från sina uppdrag, och den franska debatten har sedan dess kretsat kring frågan om public service verkligen kan betraktas som oberoende.

När skandaler av detta slag dyker upp blir det tydligt hur bräcklig idén om en opartisk statlig nyhetsförmedling är. I teorin ska public service vara hela folkets medium. I praktiken är det ofta en miljö där politisk konsensus råder, där vissa berättelser passar och andra inte.

Sveriges public service-system är byggt på samma modell som BBC:s och France Inters. Alla svenskar betalar via skattsedeln för en journalistik som sägs vara fri och neutral. Men frågan är om det verkligen stämmer. Den som följer rapporteringen från SVT och Sveriges Radio ser snabbt ett mönster. Konservativa perspektiv behandlas ofta med misstänksamhet, medan vänsterliberala initiativ får större förståelse. Det är inte en fråga om enskilda inslag, utan om en kultur.

Public service har ett viktigt uppdrag. Just därför måste det granskas hårdare. Vi behöver oberoende granskning av hur ämnen väljs, vilka som bjuds in till debatt och hur nyhetsvinklar formuleras. Vi behöver öppenhet om redaktionernas politiska sammansättning och värderingar. Och framför allt behöver vi en seriös diskussion om vad opartiskhet faktiskt betyder i ett samhälle som blir allt mer polariserat.

Skandalerna i England och Frankrike visar att problemen inte längre kan avfärdas som tillfälligheter. Sverige behöver dra lärdom av det som nu sker i Europa. SVT/SR måste granskas bättre.