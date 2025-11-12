Aron Flam: Hotet mot svenska judar kommer idag från vänstern och islam

Det följande är ett tal som hölls av Aron Flam på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm den nionde november 2025, Kristallnattens minnesdag.

Vi är här för att minnas Kristallnatten.

Tidigare år har jag talat om min morfar Wilhelm Zev Meyersohn som faktiskt upplevde den. Men i år känns det mer relevant att tala om framtiden. För samtidigt som vi minns historien ser den ut att upprepa sig.

Mina föräldrars generation brukade under hela min uppväxt säga att vi aldrig får glömma. Dessvärre verkar de ha drabbats av Alzheimer. Antisemitismen marscherar återigen på våra gator. När antisemitismen börjat sprida sig i ett samhälle är den som en cancer. Det är ett symtom på din civilisations förfall. Förra gången den nådde sådana här nivåer krävdes det ett världskrig för att mota den i grind.

Antisemitismen försvinner aldrig. Den är en fara för judar som är dess primära måltavla. Men det stannar aldrig där. Det är en fara även för Dig som inte är jude. Den är ett hot mot allt du håller kärt. Mot lag och ordning. Mot meritokrati och framgång. Som du märkt om du försökt åka kollektivtrafik i Stockholm de senaste två åren. SL har just dragit om eller in busslinjer i vår stad för att tillgodose judehatet. På obestämd tid. Vår stad har böjt sig för judehatet. Det vädrar morgonluft.

Ska vi som land överleva detta kommer det att krävas extraordinära åtgärder. Och jag ser inga tecken på att sådana kommer att genomföras. Tvärtom. Här står vi för att minnas historien. Något vi inte kan göra utan att vara omgärdade av polis.

(Tack för skyddet för övrigt, polisen! Tack för att ni finns och skyddar oss! Men i en bättre värld och ett bättre samhälle hade ni inte behövt göra det).

Det är därför jag idag vill tala om framtiden. Hatet mot svenska judar kommer idag från vänstern och islam. Nu sprider det sig även inom högern i ett försök att bilda en ny konsensus. En konsensus där alla vårt samhälles problem skylls på judarna.

Det ser ut som att vi – som samhälle – har missat alla politiska avfarter från den motorväg vi har slagit in på. Vad som återstår är endast varierande grader av repression.

Tittar du på statistiken är den mörkare än den svartaste natt. I ålderskategorin 15-29 år – i Sverige idag – är mellan 25 och 30 procent muslimer eller från en muslimsk bakgrund. Tittar du på åldersspannet 0 till 30 är det fyrtio procent.

Det ser också ut som att vänstern vinner nästa val. Islamovänstern är nu en västerländsk realitet och en makt att räkna med. Tror du något annat kan du inte ens skylla på naivitet längre. Du måste vara blind.

Detta är Sveriges framtid. Om inget görs nu är det kört. Kanske är det redan kört. Men som en vis man sade, om du älskar något måste du stanna och kämpa för det, inte överge det du älskar när det är som svårast. Och jag älskar Sverige.

Ska vi överleva här, rent fysiskt men också som kultur och civilisation, som det goda trygga samhälle Sverige en gång var, kan vi inte längre vara tysta timida konsensussökande svenskar eller neurotiska förtryckta ghettojudar. Vi måste bli lejon. Och som lejon försvara det vi har. Återta det revir de nya nazisterna i vänstern och islamisterna har tagit ifrån oss.

Jag växte upp i ett Sverige tyngt av en tyst skuld för sitt agerande under andra världskriget. Ett Sverige som – om det kom på tal – lovade att det aldrig skulle ske igen. Igen är NU!

Men svenskarna är fortfarande tysta. De som inte är tysta ropar efter en ny förintelse på judar, varje dag på internet, varje dag i vår statsmedia, och minst varje lördag på våra gator och torg.

Det får vara slut på tystnaden nu. Ställ er upp. Ryt ifrån. Som lejon!

Aron Flam

Komiker, poddare, skribent och samhällsdebattör