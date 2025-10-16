Socialdemokraterna vill att fler är fattiga

Desto fler som går på bidrag och desto fler som är beroende av staten – desto mer gynnas Socialdemokraterna. Det gör att Socialdemokraterna aldrig kommer att driva en politik som verkligen är för Sveriges och svenskarnas bästa, eftersom partiets överlevnad bygger på att bibehålla en stor grupp fattiga människor som är beroende av bidrag. Partiets incitament för att behålla sin position som Sveriges största parti är alltså att en stor grupp människor är fattiga. De vill kanske inte upprätthålla fattigdom, men nästintill. De vill definitivt sprida rädslan bland fler människor – en rädsla att stå utan försörjning och att staten ska överge en.

Det är också därför som Socialdemokraterna förespråkar höga skatter. Det är inte för att de tror att det gynnar Sverige och svensk ekonomi. Det vet de att det inte gör. Magdalena Andersson som har gått på Handelshögskolan känner mycket väl till Laffer-kurvan. Den visar att det inte går att höja skatterna hur högt som helst. Vid en viss nivå avtar istället skatteintäkterna fast skattesatsen har ökat. Den effekten inträder för att höga skatter driver bort ekonomisk aktivitet, minskar viljan att arbeta och investera, och får folk att flytta utomlands eller planera sina skatter annorlunda.

Höga skatter innebär att människor får behålla en mindre del av sina ihoptjänade pengar, och möjligheten att spara minskar eller, som i de flesta fall, uteblir helt. Det i sig gör att beroendet av staten och Socialdemokraternas ”goda” vilja ökar än mer. Och det är precis det som Socialdemokraterna vill åstadkomma.

Socialdemokraternas skattetänkande handlar alltså inte om okunskap. Det är en medveten politisk strategi. På samma sätt ser de på arbetslöshet. Hög arbetslöshet må vara ett bekymmer på det mänskliga och personliga planet, men den spelar socialdemokratin rätt i händerna. Den innebär ökade samhällskostnader, vilket i sin tur gör det lättare för socialdemokrater att motivera högre skatter, för att, som de säger, rädda välfärden. Den välfärd som staten kontrollerar. Samtidigt blir fler som inte är självförsörjande mer benägna att rösta på det parti som förvaltar bidragssystemen: Socialdemokraterna.

Mellan åren 1982 och 2018 tappade Socialdemokraterna över en tredjedel av sitt väljarstöd. De gick från 45,6% till 28,3%, det vill säga en minskning på 38%. Socialdemokratin var inte på modet längre. Globaliseringen och internet gjorde att människor började mer och mer inse att det fanns andra styrelseskick som var mer framgångsrika än den svenska socialdemokratin. Länder som undsluppit högt skattetryck hade sprungit om Sverige i välståndsligan. Socialdemokraterna å sin sida förstod att deras tid snart var ute. Det kickade igång deras lust att importera arbetslöshet och att återskapa klassamhället, vilket de lyckades med tack vare sin egen politik som innebar hög invandring och många nya medborgarskap som beviljades.

I valet 2018 var antalet röstberättigade 7 495 936 personer. Fyra år senare, år 2022, var det 276 200 fler som fick rösta i riksdagsvalet. Visserligen blir väljarkåren äldre och äldre, men massinvandringen gav Socialdemokraterna den effekt de hade hoppats på. Socialdemokraterna ökade med drygt två procentenheter och fick 30,3% i valet 2022. Nästa val om ett år räknar SCB med att ytterligare 190 000 fler är röstberättigade. Att utlandsfödda i högre grad röstar på S och V än inrikes födda är välkänt. Om exempelvis 70 000 av dessa nya röster röstar på partiet som förespråkar högre bidrag ger det en procent extra väljarstöd för Socialdemokraterna.

Mot denna bakgrund, att vi i Sverige har ett parti som aktivt jobbar för att fler ska vara beroende av statens stöd, som ifrågasätter bidragstak, motsätter sig skattesänkningar som gör att människor får behålla mer av sina löner och som stryper all form av sparande vilket i sig gör människor än mer beroende av staten, samt därtill höjer priser på drivmedel och el vilket gör vardagen mer svår att hantera – är Socialdemokraterna, utifrån sett, ett skadligt parti. Är man svensk och arbetar, så kan man inte lägga sin röst på detta parti. En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett försämrat och fattigare Sverige.