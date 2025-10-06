Slut på PUT – fler ska ut

Av Tina von Schinkel

6 oktober 2025

Regeringen och SD vill ta bort de permanenta uppehållstillstånden för de som sökte asyl (flyktingar, skyddsbehövande och kvotflyktingar) när de kom till Sverige. Mellan 98 000 – 180 000 personer beräknas beröras. Om förslaget blir verklighet ska de istället få tillfälliga uppehållstillstånd, såvida de inte beviljas medborgarskap, vilket betyder att deras tillstånd kommer att omprövas.

Tidöpartierna gör detta av flera skäl. Huvudsakligen handlar det om signalvärdet, Sverige ska inte längre vara landet som basunerar ut budskapet ”alla är välkomna”. Partierna vill också göra en ansats att rensa upp i tillståndsträsket efter flerårig ansvarslös migrationspolitik – samt att få ut de som är skadliga för Sverige och svenskarna.

Vänstern opponerar sig starkt: ”Regeringen vill bara skicka ut människor”. Ja, så kan det vara. Men de personerna som saknar skäl för att stanna i Sverige ska också lämna. Låt oss vara uppriktiga med det.

Vad många bland de som vurmar för att hela världens befolkning har rätt att bosätta sig i Sverige tycks glömma, är att det inte finns någon sådan rättighet. Det är inte en mänsklig rättighet att bosätta sig i Sverige. Allra minst är det en rättighet att låta sig bli försörjd av andra, av det svenska folket.

Det budskapet bör få större utrymme i debatten. Sverige, som har tagit emot människor från väsensskilda kulturer under mycket lång tid i en skala som saknar motstycke i modern tid, måste till slut få lov att sätta ner foten. Nyktra tankar måste få lov att ges plats i debatten.

Expressens Patrik Kronqvist är en av flera som opponerar sig. Han skriver att ”Planerna på att utvisa tiotusentals personer framstår som lika radikala och naiva som någonsin Miljöpartiets migrationspolitik.” Förutom att textraden är satt som mellanrubrik i jakt på klick, är det ett vilseledande påstående. Förslaget har som syfte att människor ska antingen söka medborgarskap och därmed vara fullvärdiga medlemmar i den svenska gemenskapen, eller lämna om de inte har skäl för att stanna. Var ligger det radikala med ett sådant förslag?

Andra som ogillar förslaget är Svenska kyrkan, så klart, som har tagit för vana, trots sitt namn Svenska Kyrkan, att ställa sig på den icke-svenska sidan. Svenska Röda Korset ogillar det också. En annan är MP:s Annika Hirvonen som självfallet får yttra sig, utan att bli avbruten, på bästa sändningstid i SVT där hon beskriver det som en ”helt ny nivå av grymhet”.

Tanken med asyl var från första början att ge ett tillfälligt skydd, en fristad. Upphör hotet i hemlandet, faller också rätten till asyl. Att flera av dessa människor som fick asyl i Sverige fick uppehållstillstånd var från början fel. Många gånger saknades det grund för det. Människor ljög både om sin ålder, bakgrund och nationalitet. Det visste man, men det fanns en politisk drivkraft av vänstern och vänsterliberaler som hade som mål att förändra Sverige i grunden. Man ville helt enkelt att Sverige skulle befolkas av nya etniska grupper. Man jobbade envetet för att Sverige skulle gå från ett homogent till ett mångkulturellt samhälle. Därför välkomnades de som egentligen inte hade grund för asyl till Sverige. Det är inte en efterhandsförklaring. Det var så, vilket de politiska företrädarna var explicita med.

Vänsterns politiker fick som de ville. De nådde sitt mål. Sverige blev mångkulturellt. Eller egentligen inte. Sverige fick det som idag kallas för parallellsamhällen, människor som lever vid sidan om majoritetsbefolkningen och vars enda band till det är bidragen som tickar in varje månad. Det är detta som regeringen och SD nu vill förändra, eller i största möjliga mån stoppa från att växa sig ännu större och starkare.

Migrationspolitiken måste hänga samman. Man ska inte komma till Sverige för att bli försörjd. Bidragen måste minska. Människor som ämnar bo och leva här måste också tycka om Sverige och det svenska och ha en vilja att vara en del av det svenska samhällsbygget. Man ska inte kunna bli svensk medborgare, vilket är nästa steg efter permanent uppehållstillstånd, utan att kunna svenska eller förstå hur samhället är uppbyggt. Man ska inte heller ha fuskat sig in i landet, ljugit om sin ålder eller valt en bana som kriminell. Antingen bestämmer man sig för att bli en del av det svenska, leva ett hederligt liv, eller så packar man ihop och lämnar. Enklare än så kan det inte vara. De som opponerar mot detta vill inte Sverige väl.