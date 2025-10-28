Public service tiger om Argentinas historiska vändning

Det blev en kalldusch för SVT och SR att Argentinas sittande president Javier Milei vann mellanårsvalet – med hela 41% av rösterna. Lotten Collin på Sveriges Radio kallade det en ”överraskning”, och SVT hade i förväg varnat för att det var ”högst osäkert om han kan få det stöd han behöver för att fortsätta sina radikala reformer”.

Att SVT beskriver Argentinas president som radikal är anmärkningsvärt. Särskilt med tanke på vad han har åstadkommit på bara ett par år. Men för vänstervridna public service är det plågsamt att se verkligheten för vad den är. Med vänsterpolitik som Argentina drogs med under flera år gick landet ner i botten. Med högerpolitik vänder kurvan upp igen.

För drygt 100 år sedan var Argentina ett av världens åtta rikaste länder räknat till BNP per capita. Idag är landet jämförbart med Serbien och Kazakstan. Den nedåtgående trenden var lång men accelererade under decenniet före Javier Mileis valvinst 2023. Den årliga inflationen pendlade mellan 22-211%. Landet led av stora underskott i statsbudgeten, vilket landets förre president, vänsterpartisten Alberto Fernández, försökte åtgärda genom att trycka nya pengar, vilket ledde till hyperinflation.

När Milei tillträdde som president tillsatte han ett avregleringsdepartement (något för EU att anamma?!) med målet att ta bort tusentals regleringar, allt från bostadshyror till brevduveregister. Myndigheter har stängts ner eller bantats ner. 35 000 statsanställda har fått gå. Statsutgifterna har minskat med 30%, både tack vare en minskad statsapparat men också genom att komma åt bidragsfusket – som till exempel att antalet sjukpensionärer i Argentina på 20 år har ökat från 80 000 till 1,2 miljoner.

Med Milei har Argentina idag ett överskott i statsbudgeten och inflationen har rasat och ligger runt 2-3%. Men det finner den svenska statsradion och statstelevision föga intressant att lyfta. De nämner det i förbifarten, men fokus ligger på att presidentens åtgärder är ”radikala” och att han är höger och libertarian, vilket man ska förstå är negativt.

När de också kan koppla samman honom med ett annat hatobjekt: USA:s president Donald Trump, är lyckan total på public service. De har också målat upp Milei och Trump som ”partners in crime” – när de står enade i att vilja bekämpa woke, minska statskontrollen och öka den personliga friheten. De är på samma sida i ”kulturkriget”, som SVT beskriver det.

De säger det inte rakt ut att valet skulle vara manipulerat av Trump, men det är andemeningen. Trump har lovat att stötta Argentina ekonomiskt. SR lyfter detta lånelöfte som villkorat, vilket det är, eftersom han har sagt att han stödjer Argentina om Milei vinner valet. Alla lånelöften är villkorade. Så även mellan två stater. Självklart vill USA veta var deras pengar tar vägen, under vems ansvar och vad de används till innan de skickar iväg sina dollarmiljarder.

Detta ser SR som något suspekt och har därför ”hittat” några damer på ett torg i Buenos Aires som stödjer deras misstankar. Damerna fikar och spekulerar: Vad kan Trump ha fått i utbyte? Är det olja, vatten eller litium? Och valutan – den kommer att rasa om Milei vinner. Sen blir det kaos. Allt detta låter Sveriges Radio förmedla via dessa bekvämt påträffade damer.

Och sedan, så klart, kommer den numera utnötta slagdängan från public service om hur antidemokratisk och totalitär Trump är, och som nu även Milei är: ”De vill skrämma oss att vi inte ska våga visa vårt missnöje. Men vi är inte rädda”, säger damerna som Lotten Collin så lyckligt råkat hitta.

Återigen, usel journalistik från public service som vi svenskar tvingas betala för. Damerna på torget i Buenos Aires var inga andra än Lotten Collin själv som satt och svamlade. Ibland kan det vara kärt att få höra en mänsklig röst, men när statstelevision eller som i detta fall, statsradion, bara letar efter någon som passar deras politiska åskådning och gör det dessutom till vana, blir det både löjligt och oseriöst. Framförallt i det här fallet med Argentina, när fakta säger något helt annat.