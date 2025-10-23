Polismästare Jale Poljarevius’ födelsedagsönskan

Jag visste inte att det var Jale Poljarevius’ födelsedag när jag ställde frågan, men det gjorde den bara lämpligare: ”Om du fick driva igenom en ny lag eller ge polisen nya befogenheter, vad skulle det vara?”. Svaret kom snabbt: Svensk RICO-lagstiftning.

Jale Poljarevius är polismästare i polisregion Mitt, och har stor erfarenhet av kampen mot gängen. Han är aktuell med sin självbiografi Polismannens tårar, och i tisdags talade han på Hotel Kung Carl i Stockholm som en del av TapTalks.

RICO innebär att om man kan bevisa att en person medverkat i en kriminell organisation så kan personen straffas för denna medverkan, även om bara ett fåtal specifika brott kan bevisas. Idén kommer från USA, med sin federala ”Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act”. Med sådan lagstiftning skulle jordgubbar, kurdiska rävar och greker kunna dömas för att ha chefat kriminella nätverk, snarare än för enskilda brott. Detta gör det lättare att komma åt ledare, som ju låter underhuggare sköta själva huggandet.

Förslag om svensk RICO-lagstiftning är inte ny. Jimmie Åkesson var som vanligt först ut redan 2012. Då var förslaget självfallet ett fascistiskt hot mot demokratin. I fjol hade detta dock ändrats, och Socialdemokraternas Magdalena Andersson kom med samma förslag. Pinsamt nog fick hon inte stöd från något annat parti, och det blev snart tyst kring förslaget. Inte ens högerpartierna var intresserade av att hjälpa Andersson i hennes kamp för att putsa upp sin image som brottsbekämpare.

I den efterföljande diskussionen om svensk RICO-lagstiftning sa Jale Poljarevius att en sådan tyvärr skulle strida mot den svenska grundlagen. Det kan kanske stämma, jag är inte jurist. Men vad jag vet är att det inte spelar någon roll. Den svenska grundlagen är något av ett skämt – vi ändrar den fram och tillbaka utan någon större debatt. När politiker säger att något strider mot grundlagen så betyder det oftast bara att detta något strider mot deras önskningar. Det svenska grundlagsföraktet är inte bra, men det betyder att det i praktiken är fullt möjligt att införa RICO.

Idag är det exempelvis förbjudet med samröre (2020) och medlemskap i (2023) terrororganisation. Detta krävde en grundlagsändring, specifikt angående föreningsfriheten. Dessa lager är långtgående än RICO.

En intressant idé vore specialiserad RICO-lagstiftning mot kriminella klaner. Detta vore annorlunda än förlagan i USA, och särskilt känsligt då den kriminella kopplingen delvis skulle bygga på blodsband. Men nog är det frestande med indragna medborgarskap och uppehållstillstånd för klanmedlemmar.

Jale Poljarevius var optimistisk när han talade på TapTalks, och sa att Sverige sakta rörde sig i rätt riktning. Enligt honom var det värsta ”kaozet” hösten 2023, då nåddes botten. Tydligen ska till och med gangstrarna vara trötta på våldet. Jag hoppas han har rätt.

Jag hade först tänkt ställa en annan fråga än vad jag sedan gjorde. Denna var ”Kommer vi någonsin att besegra gängen? Kommer det att bli som förut?”. Men jag insåg att det var en dum fråga. Eller mer precist, att jag redan visste svaret: Nej.

Nej, det kommer aldrig att bli som förut. Den tunga kriminaliteten kan pressas tillbaka till hållbara nivåer, men inte mer. USA har haft RICO sedan 1970, men har fortfarande gott om tung brottslighet. Inte ens Stalin och Mao blev helt kvitt kriminaliteten.

Gängen har idag djupa rötter i Sverige, och så kommer det förbli. Men vi kan rensa bort det värsta.

Jakob Sjölander