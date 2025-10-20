MP:s mål: Ett fattigt och farligt Sverige

I helgen har Miljöpartiet hållit partikongress. Där har partiets medlemmar applåderat den ena galenskapen efter den andra. Det må låta drastiskt och hårt att beskriva Miljöpartiets politik som galen, men det är svårt att finna andra ord som tydliggör vidden av de samhällsdestruktiva idéer som partiet fortsätter att framföra och besluta om.

Ta till exempel den livsnödvändiga elen. MP säger fortfarande absolut nej till ny kärnkraft. El ska förbli en lyxvara. Samtidigt sätter MP upp mål om ett 100% fossilfritt Sverige. Det vill säga att bensin- och dieselbilarna ska bort, trots att det är tveksamt om elbilar överhuvudtaget kan laddas när vinden står stilla. Att bryta uran i Sverige ska inte heller tillåtas – det är tydligen bättre att andra länder gör det. Nästan en tredjedel av Sveriges yta ska naturskyddas, vilket innebär en fördubbling av dagens områden.

Vidare vill MP ha ett Sverige med ökat fokus på ”cirkulär ekonomi”. Att mäta välstånd och tillväxt i BNP är trams, tycker MP, och vill istället hitta på andra mått. Ja, så klart. Det lär behövas. Med oplanerad el och en tredjedel av markytan obrukbar lär den ekonomiska tillväxten utebli helt och hållet. Fiffigt av MP att redan nu förbereda sig på ilskan som deras politik kommer att skapa. När tillväxten och ekonomin havererar kan man helt enkelt sluta mäta den.

När man ändå håller på med att begränsa tillväxten och förstöra välståndet i Sverige kan man ta ut svängarna rejält, tycks MP resonera. Liksom Socialdemokraterna tidigare har föreslagit, vill nu MP att ingen ska behöva jobba mer än 35 timmar i veckan. Välfärden ska dock – paradoxalt nog – öka och förbättras. Skatteökningar föreslås, så klart, framförallt på sparade pengar. Fackföreningarna ska också stärkas – vad de nu ska göra när MP vill stoppa alla former av tillväxtindustri?

Därtill ska Sverige återta rollen som humanitär stormakt. Permanenta uppehållstillstånd ska vara regel. Asylinvandringen måste öka, så att klyftorna växer och grön socialistisk politik kan motiveras. Likaså ska biståndet öka. Inga djurförsök ska tillåtas – bättre att människor tar den smällen. Självklart ska också alla vinstdrivande skolor stängas, inte för att de bedriver sämre undervisning eller att eleverna misstrivs – utan för att det är mer rättvist att alla Sveriges elever får det lite sämre.

Men vanvettet stannar inte där. MP föreslår också att rösträtten ska sänkas till 16 år. Fast barn som mördar ska inte straffas för mord. ”Sänkt straffmyndighetsålder är inte ett effektivt sätt att verka för ett tryggare samhälle,” tycker MP. Ett farligare Sverige oroar alltså inte en miljöpartist.

Och så det där lilla extra, det som MP ogärna vill prata om, liksom systerpartiet Socialdemokraterna vill de avskaffa monarkin.

Av erfarenhet vet vi att MP, detta pluttparti som snurrar runt 5%, sysslar inte med skrämselpropaganda. De må kalla sig politiker men är i praktiken rebeller och aktivister. De vet hur de ska göra sakpolitik av sina utopiska idéer. Trots sin litenhet kan de åstadkomma storverk. Utan Miljöpartiet hade invandringen aldrig kunnat skalas upp till de jättelika dimensioner som den gjorde under många år, och som sedan kom att förändra Sverige i grunden. Både Moderaterna och framförallt Socialdemokraterna har låtit sig lockas in i den ena MP-förhandlingen efter den andra, vilket lett till en totalomvandling av svensk demografi och ekonomi. MP raserade den svenska tryggheten, förringade svenska värderingar och tvingar nu svenska skattebetalare att årligen betala runt 300 miljarder kronor för ”utanförskapet”.

Som svensk i Miljöpartiets Sverige kommer man garanterat att bli fattigare, frysa både inne och ute, lära sig att tvätta, städa och köra lånad elbil – men bara när det blåser – samt ständigt undra varför först Moderaterna och sedan Socialdemokraterna tillät detta lilla och farliga aktivistparti, Miljöpartiet, att förstöra Sverige.