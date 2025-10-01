Mindre skärmtid – kan det förbättra mitt liv?

Av Redaktionen

1 oktober 2025

I en tid där skärmar finns överallt – från mobiler till datorer – har många av oss vant oss vid att spendera timmar framför dem varje dag. Det är praktiskt för jobb, underhållning och kontakt med vänner, men frågan är om det alltid är bra för oss. Kan en minskning av skärmtid faktiskt förbättra vårt vardagliga liv, kanske genom bättre sömn eller mer energi? Å ena sidan pekar forskning på att för mycket tid framför skärmen kan leda till stress och neurologiska problem. Å andra sidan erbjuder aktiviteter som dataspel kognitiva fördelar som stärker hjärnan. Låt oss titta närmare på argumenten för och emot, baserat på vad studier visar, och avsluta med en nyanserad slutsats.

Fördelar med skärmtid

Skärmtid är inte bara negativt; det beror på hur vi använder den. Dataspel, till exempel, kan förbättra kognitiva förmågor som problemlösning och fokus. En studie från Karolinska Institutet visar att personer som spelar mer än genomsnittet ökar sin intelligens med upp till 2,5 IQ-poäng, tack vare spelens strategimoment och snabb beslutsfattning. Att spela casino utan bank id genom PokerStrategy ger dig tillgång till massor av kluriga spel som du kan komma igång med på några minuter och som testar din strategisk förmåga.

För äldre kan actionspel stärka minnet och reaktionstider, som i en Nature-studie där deltagare förbättrade sin kognitiva funktion efter regelbundet spelande. Det handlar om att välja skärmtid med kvalitet: Ett timmes spel som utmanar hjärnan kan vara bättre än passivt scrollande. Sociala medier eller appar för lärande kan också stärka relationer eller kunskap, som när par spelar tillsammans och bygger laganda. Neurologiskt sett aktiverar spel områden för belöning och lärande, vilket kan motverka åldersrelaterad nedgång. Så länge det inte tar över, kan skärmtid vara en positiv del av livet, som en kväll med ett pusselspel som väcker skratt och diskussioner.

Argument för mindre skärmtid

Det finns starka skäl att minska skärmtiden, särskilt när det gäller neurologiska effekter. Forskning visar att överdriven användning kan leda till beroendelika beteenden, där hjärnans belöningscentrum överstimuleras av dopamin från snabba belöningar som likes eller spelpoäng. En studie från Karolinska Institutet pekar på att tonåringar med hög skärmtid ofta utvecklar sämre sömnvanor, vilket i sin tur ökar depressionsnivåer och kognitiva problem som minnesstörningar. För vuxna kan det betyda mindre tid för verkliga relationer eller motion, vilket förvärrar stress och ångest. Tänk på hur en kväll utan skärm kanske leder till bättre samtal med familj eller en promenad utomhus – små förändringar som kan ge mer energi och klarhet. Neurologiskt sett riskerar konstant exponering att minska hjärnans plasticitet, där vi blir mindre bra på djup koncentration, som vid läsning av en bok. Om du upplever huvudvärk eller sömnsvårigheter efter långa sessioner, är det ett tecken på att skärmen tar mer än den ger.

Hur mycket skärmtid har du?

Det är värt att reflektera över din egen användning, det är ju den som avgör om just du borde tillbringa mindre tid framför skärmen. Enligt statistik från 2025 spenderar vuxna i Sverige i genomsnitt 6-7 timmar per dag framför skärmar, inklusive arbete och fritid – en siffra som ökat stadigt sedan pandemin. För många är 2-3 timmar fritidsskärmtid normalt, som att kolla sociala medier eller streama en film efter jobbet. Men när det kryper upp mot 4 timmar eller mer börjar det bli problematiskt, enligt experter. Folkhälsomyndigheten varnar för att hög skärmtid kan störa sömnen, öka risken för depression och minska tid för fysisk aktivitet, särskilt om det sker sent på kvällen med blått ljus som stör melatoninproduktionen. Om du märker att du känner dig tröttare, mer irriterad eller har svårt att koncentrera dig, kan det vara ett tecken på att din skärmtid tippat över gränsen . Ett enkelt sätt att kolla är att använda appar som spårar användning, och jämföra med rekommenderade riktlinjer: max 2-3 timmar fritid för att hålla balansen.

Balanserad slutsats

Sammanfattningsvis kan mindre skärmtid förbättra ditt liv om du redan märker negativa effekter som trötthet eller isolering, men det är inte en lösning för alla. Forskningen visar tydliga risker med överanvändning, som neurologiska störningar och försämrad hälsa, men också fördelar som kognitiv träning från spel. Nyckeln är medvetenhet: Mät din tid, sätt gränser och välj aktiviteter som ger värde. Om du minskar till 2-3 timmar per dag, kanske du upptäcker mer tid för verkliga möten eller hobbyer som känns berikande. Det handlar inte om att demonisera skärmar, utan om att använda dem smart – för ett liv som känns mer levande och balanserat. Prova en vecka med mindre skärm och se vad som händer; ibland är det små förändringar som gör störst skillnad.