Magdalena Anderssons falskspel – och SVT:s svek

Magdalena Andersson ljuger och förnekar påståenden som är sanna. Och när någon påpekar för henne att hon inte håller sig till sanningen, vänder hon på steken och anklagar den andra för att ljuga. Det var med falskspel som Magdalena Andersson navigerade sig igenom söndagens partiledardebatt på SVT. Men det stannade inte där. Därtill använde hon sig av ett minspel, där hon ömsom blundade ignorant och ömsom skakade hånfullt på huvudet.

Magdalena Anderssons teatraliska framträdande har vi sett förr. I riksdagen grät hon krokodiltårar över kritiken att Socialdemokraterna terrorromantiserar och försvarar Hamaskramare i sina led. Hon fortsätter nu i samma spår.

Fast lögnerna och teaterspelet är inte det värsta. Värre är att hon kommer undan med dem. Programledarna, i detta fall Camilla Kvartoft och Anders Holmberg, lät dem passera utan någon större ambition att vaska fram sanningen.

Ett exempel: Under partiledardebatten kom frågan upp om ungdomsförbundet SSU:s Hamasretorik – att de under flera år sjungit att sionismen ska krossas, och att SSU-ordföranden alldeles nyligen burit en sjal med budskapet att Israel ska raderas från kartan – precis det som Hamas vill med sin krigsföring. Det bemötte S-partiledaren med att skaka på huvudet trots att bevisen finns.

Annat exempel: Magdalena Andersson kunde, utan något större ifrågasättande från programledarna, trycka gult (avstå från att svara) på frågan ”Ska politiken verka för att det byggs billiga hyresrätter i villaområden?”. Det är bara en socialdemokrat förunnat. Det finns tonvis med sossedokument och lika många uttalanden i ämnet om att de vill att staten ska gå in och finansiera byggandet av hyresrätter. Det är en av socialdemokratins främsta huvudfrågor – och har alltid varit det.

SVT syftade här på den tvångblandning som socialdemokraterna har föreslagit. Det är Lawen Redar, partiets talesperson för integration och kultur, som främst driver den frågan. Det är ingen hemlighet att hon vill, med hjälp av ändrade regler för kommunernas detaljplaner, förtäta villaområden med höghus av billiga hyresrätter. Hon uttrycker det som att ”segregationen behöver brytas… vilket kräver att befolkningen blandas”, vilket ska ske, som Lawen Redar själv uttrycker det, med samhällsinsatser ”vi tidigare inte gjort, i en skala vi tidigare inte sett.” Tydligare än så, att det handlar om tvång, är svårt att vara. Lawen Redar har också vid ett flertal tillfällen sagt att de som befinner sig långt utanför samhället, de som saknar jobb och som inte kan språket, inte ska placeras i något av landets 180 utanförskapsområden. Var de då ska bo är en uppenbar följdfråga – som Magdalena Andersson aldrig fick.

Ett levande bevis på hur Socialdemokraterna redan arbetar med detta är Stockholm som styrs av Socialdemokraterna. Där jobbar Socialdemokraterna för att kommunen ska verka för ett blandat boende. I deras styrdokument använder de sig inte av benämningen ”villaområden”, för det vet de väcker starka motreaktioner, utan skriver istället att ”Radhus ska byggas i områden som idag domineras av flerfamiljshus och på motsvarande sätt ska fler hyresrätter byggas där det idag finns dominans av bostadsrätter eller andra ägandeformer.”

När Magdalena Andersson konfronterades med deras förslag om att tvångsblanda befolkningen svarade hon med att det är Jimmie Åkesson som ljuger och att ”det är ju så tröttsamt” att lyssna på Jimmie Åkesson. Ja, det är tröttsamt med någon som rannsakar. Ännu mer tröttsamt är det med en partiledare som ljuger och sedan går till motattack när hon blir avslöjad. Men det tröttsammaste av allt är en public service som låter Magdalena Andersson komma undan med sitt falskspel.