Linn Johansson: Du är så vacker utan spackel

Hur man än vänder sig har man rumpan bak. Åtminstone enligt vänstern – folk kan aldrig tillåtas vara ifred eller välja själva. Detta gäller särskilt skönhetsideal för kvinnor, skriver Linn Johansson.

Jag tycker själv att de flesta kvinnor är sitt bästa jag utan smink. Jag tycker att det visar på en slags självsäkerhet som annars tenderar att gå förlorad när kvinnor lägger en kaka med smink på ansiktet på vardagar bara för att gå till ICA. Missförstå mig rätt nu, jag sminkar mig också. Jag sminkar mig om jag ska ut på dejt eller tjejkväll, eller kanske något extravagant event där man väntas klä upp sig, men i stort sett aldrig till vardags då jag egentligen inte tycker att jag behöver det.

Här kommer vi in på det gamla klassiska spåret igen – vänstern. Först var det fel att ”sminka sig som en bimbo”, sen blev det tydligen fel också att påpeka att någon är vacker såsom hon är. Det känns verkligen som att de behöver något att klaga på så de tar första bästa bra sak och tänker att de ska ställa sig rakt emot, även om de säger emot sig själva. De klagar på tolvåringar med hudvårdsrutiner, men samtidigt får man inte kritisera att en tolvåring ska ha en hudvårdsrutin. Bestäm er!

Jag tänker rent spontant att det är en positiv sak om en kvinna inte känner att hon behöver sminka sig. Det betyder inte att det är fel för kvinnor att sminka sig, men det betyder att de inte känner ett tvång som kommer från dålig självkänsla. Det är sant att kvinnor oftast inte sminkar sig för män, de sminkar sig för andra kvinnor. Det är en status att vara snygg, även om du är hatad. Inom vänstern är det såklart aldrig en bra sak att vara fräsch, nä där ska du gärna vara så extrem som möjligt och helst lite sunkig. Tro mig, jag som gammal vänsterpartist vet.

Ni känner till sången som rubriken refererar till, va? Ja precis, den låten. Den är hatad inom vänstern för att den ”skambelägger kvinnor”. Samtidigt som de skanderar att man duger som man är så pratar de om att det är en dålig sak att uppmana någon att vara som de är. Att sminka sig är visst bara dåligt om man ser fräsch ut i sminket. Om man ser ut som en häxa i clowndräkt så är det endast positivt.

Så ja, jag tycker att kvinnor bör sminka sig mindre. Problemet är i regel inte att de faktiskt är fula utan smink, utan problemet är att de inte känner sig snygga som de är. Det är det vi ska jobba på – inte att dela sjuka människors världsbild.

Linn Johansson Leinonen (SD)

Student, politiker och samhällsdebattör

