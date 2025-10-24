Linn Johansson: Anslagen till public service minskar – Lycka!

Public service har nu fått en viss budgetsänkning och nya restriktioner. Det var på tiden. SVT:s neutralitet har länge varit ett skämt. Detta skriver Linn Johansson Leinonen.

Äntligen händer det, gott folk! Under onsdagen den 22 oktober röstade riksdagen igenom en lag för att minska anslagen till public service och att ge dem mindre möjligheter till att nyttja sociala medier. Detta enligt Aftonbladets skribent Magnus Bjerg Strum. Ja nu händer det, och jag skrattar hela vägen till banken!

Det talas hit och dit om att de är de enda oberoende medierna vi har, men man kan ju undra hur en hub av Hamas-kramande, terrorbejakande, HBTQ-älskande islamister någonsin kan anses oberoende. Problemet är egentligen att det finns en idé om att medier måste vara helt oberoende, men ingen människa är utan åsikter och ingen människa kan förmedla ett budskap utan att lägga någon som helst värdering i det. Det är faktiskt helt ok att vara en nyhetskanal som inte är oberoende, men då ska man vara öppen med den saken också.

Personligen är jag ett stort fan av Fox News. Det är inte nödvändigtvis så att jag är särskilt kristen eller konservativ på ett amerikanskt sätt, men jag gillar att de faktiskt inte ens försöker vara oberoende, utan de är ärliga om sina affiliationer. Opinionsbildning är också en del av att försöka förmedla information och en ny vinkel på saker och ting, och det är inte alltid det bästa är att inte lägga någon värdering i saker alls. Jag tycker att det är viktigt att vi ska kunna höra olika perspektiv innan vi bildar oss en uppfattning, och inte bara kalla fakta.

En del av mitt uppdrag som krönikör är att förmedla min egen åsikt och mina egna värderingar till mina läsare. Jag vill gärna förmedla en del faktabaserade nyheter också, men jag är också helt öppen med att den information man får från mig alltid kommer vara ur mitt eget perspektiv. Jag tror att det skulle vara omänskligt och omöjligt att förmedla ett budskap helt fördomsfritt. Därför är det viktigt att man ska kunna vara vinklad, så länge man är ärlig om den saken – vilket public service i Sverige knappast är.

Skulle ni lita på den iranska statliga televisionen? Skulle ni lita på den ryska? Vi vill gärna se att vi själva inte är som alla de där korrupta länderna, men sanningen är den att i public services direktiv så finns det ändå en värdegrund som deras program måste förhålla sig till. Vi har hela den där populära jargongen med jämlikhet och inkludering och bla, bla bla, med i SVT:s värdegrund till exempel, vilket märks kraftigt i det innehåll kanalen tillhandahåller. Titta bara på Nyhetsbyråns avsnitt så ser ni vad jag menar.

Jag funderar lite kring resterande innehåll i lagen, men jag hoppas att en reformering av riktlinjerna är med i detta. Kan vi inte bara vara överrens om att ingen människa kan vara helt opartisk och helt enkelt acceptera att statligt styrd media sällan är något att hänga i julgranen. SVT och bihang är ingen trofé, utan snarare en hög av osande bajs.

Linn Johansson Leinonen (SD)

Student, politiker och samhällsdebattör

Följ Linn på Facebook HÄR