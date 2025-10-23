Låt vänstern fortsätta gapa!

Ingen har väl missat efterspelet av den senaste partiledardebatten. Enligt många proffstyckare så var Nooshi sådär underbart ”osvensk” som så ofta framfördes om Zlatan av PK-människor kring 2010-15 ca.

Själv satt jag bara och tänkte på det uråldriga citatet från den Kinesiske krigsfilosofen Sun Tzu: ”avbryt aldrig din fiende när han gör ett misstag”.

Vad ska man säga nivån var så låg Nooshi skulle lika gärna kunnat gapa om de andra partiledarnas längd eller vikt.

It’s the economy stupid brukar man säga om val i USA, it’s the regeringsalternativ stupid borde man kanske prata mer om i Sverige.

I decennium efter decennium styrde socialdemokraterna med envälde på grund av en hopplöst splittrad och opragmatisk borgerlighet.

Maktskiftet 2006 var följden av en väl organiserad borgerlighet som lärt sig av forna misstag, säga vad man vill om Fredrik Reinfeldt men han utmanade den socialdemokratiska hegemonin på allvar.

Efter den stora ledaren och Landsfadern Göran Perssons avgång blev det ingen mindre än självaste Mona Sahlin som fick axla rollen som partiordförande efter HSB(han som bestämmer)

2007 så började jag plugga efter värnplikt och något års ströjobb och på höstkanten 2007 slog Facebook ner som en bomb!

Om Mona Sahlin blir statsminister så emigrerar jag var under lång tid en av de största Faceboook-grupperna i Sverige.

Kort därefter var Youtube ett faktum och flödet fylldes av Monaparodier om Toblerone och alla hennes andra oräkneliga fadäser.

Monas oduglighet till trots så pekar många bedömare på beslutet att inkludera både V och MP som ett fatalt misstag och faktum är att regeringsfrågan, det tidigare socialdemokratiska trumfkortet är helt bortblåst.

Liberalernas mjäkighet till trots så vinner högern valet 2026 av två anledningar:

1, infriandet av Tidöavtalets löften.

2, Den totala avsaknaden av ett möjligt regeringsalternativ på vänstersidan. En gapande kommunist hade varit illa nog för Magdalena men hon måste också få in en vilsen ultraliberal vem det nu blir som efterträder Hatten, som grädde på moset har vi MP, vad mer kan man säga?

Här kommer högern var det någon som sade.