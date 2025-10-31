Klimatbesvär – direkta och indirekta lösningar

En viktig skillnad mellan högern och vänstern är den mellan direkta och indirekta lösningar. Vänstern vill ständigt lösa problem genom att lösa andra problem, alltså på ett indirekt sätt, medan högern vill gå rakt på problemet. Brottsligheten ska inte ned genom att fängsla brottslingar, utan genom ökad jämlikhet. Invandringsproblem ska inte lösas genom minskad invandring, utan genom sociala åtgärder. Ingenstans är detta tydligare än när det gäller global uppvärmning.

Den globala uppvärmningen orsakar många besvär. I vart fall ska lösningen vara att sänka koldioxidutsläppen, kosta vad det kosta vill. Men finns det inte mer direkta lösningar?

Värmeböljor är exempelvis farliga. De dödar tiotusentals människor. (Visserligen bara en bråkdel så många som dör av kyla, men ändå). Vi skulle kunna hantera dessa värmeböljor genom att dra ned på koldioxiden, och på lång sikt skulle det ha viss effekt. Men det är långt enklare att köpa luftkonditionering.

Isbjörnar är gulliga, och vi vill inte att de utrotas. Minskade koldioxidutsläpp skulle hjälpa en del för att bevara deras miljö. Men redan idag slår antalet isbjörnar på planeten rekord, och skälet är att vi dragit ned på jakten.

Orkaner och stormar är ett problem. Men vad sägs om att bygga vallar och stadigare hus, snarare än att dra ned på koldioxiden? Sådant förklarar ju varför fattiga länder som Bangladesh eller Haiti kan förlora hundratusentals människor om en storm sveper in, medan USA förlorar några dussin.

Torka. Varför inte bygga vattenledningar och dammar och bättre ransoneringssystem? I Afrika dör folk av torka, medan folk i Australien knappt märker det.

Temperaturhöjningen kan skada jordbruket, vilket kan ha katastrofala konsekvenser i fattiga länder. Men varför inte göra dessa fattiga rika (med hjälp av fossila bränslen) så att även de har råd att importera sin mat från områden där klimatet är idealt för vad det nu är som ska produceras? Tänk lamm från Nya Zeeland, vete från Ukraina, och biff från Argentina, och apelsiner från Israel.

I slutändan är det inte klimatet som dödar. Detta visas av att vi har rika och framgångsrika länder i alla klimatzoner. Även varma platser – som södra USA, Italien, Israel, Dubai, Singapore och Australien – klarar sig bra trots ett varmt klimat. Varför? För att de är rika. Om du vill skydda dig från klimatet är det mycket bättre att göra dig rik – förslagsvis med olja och kol – än att försöka ändra på klimatet. Detta ger dig de resurser som krävs för direkta lösningar på dina problem. Det bästa försvaret mot global uppvärmning är pengar.

Idag slösas triljoner dollar bort för att minska koldioxidutsläppen. Det finns långt bättre sätt att hjälpa fattiga människor än att sänka den globala medeltemperaturen med några decimaler hundra år in i framtiden. Framtidens afrikaner kommer att tjäna långt mer på att deras förfäder vaccinerades mot malaria, utbildades och drogs in i det globala frihandelssystemet än på att medeltemperaturen bara höjdes från 26 till 28 grader, snarare än till 29.

Varför försöker man ändå minska koldioxidutsläppen? För att det inte handlar om att lösa problem, utan om att skydda klimatreligionen. Detta är mycket viktigt för det känslomässiga välbefinnandet, då religionen tillåter oss att övertyga oss själva att vi förstår världen. Klimatreligionen, och andra ideologier som feminism, socialism kommunism, anarkism och antirasism, har den stora fördelen att de förvandlar de troende till genier. Allt tycks plötsligt klart.

Detta illustreras väl av ett avsnitt av The Simpsons, där familjen dras med i en sekt. Plötsligt är det buspojken Bart som blir klassens ljus. Varför? Jo, för att svaret på alla frågor – som vad som orsakar åska eller vem som uppfann morsealfabetet – alltid är detsamma: Ledaren. På samma vis kan man förklara allt ont i världen med ”global uppvärmning”.

Fördelen med direkta lösningar snarare än indirekta koldioxidnedskärningar borde vara uppenbar för alla som vill göra världen bättre. Men det är ju inte alla som vill det. Vissa föredrar att stärka sin religiösa stam och den världsbild som förvandlar en till en hjälte och ett geni. Vare sig det hjälper eller inte.

Jakob Sjölander