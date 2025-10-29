Här förstör Aftonbladet svensk journalistik

Aftonbladet har nått ett nytt lågvattenmärke i svensk journalistisk. Uppenbarligen utan att skämmas har man letat reda på bilder på statsministerns barn och hennes vänner. Dessa har man publicerat och påstår att det är journalistik.

Efter händelsen i somras när media och politiska motståndare använde Johan Forssells barn som politiskt slagträ borde svenska medier ha lärt sig något. Efter Anna-Karin Hatts avhopp på grund av hårt politiskt klimat borde politiska motståndare ha lärt sig något.

Men framförallt, efter de senaste åren borde moderater ha lärt sig något. Det finns ingen moral, etik eller gott uppförande kvar. Allt är tillåtet för den journalist som vill tjäna pengar. Allt är tillåtet för den socialdemokrat som vill ha makten. När Moderaterna började samarbeta med SD slängde journalisterna och arbetarrörelsen handskarna.

Den polletten har inte fullt ut trillat ner hos moderater. SD spelar inte enligt Socialdemokraternas regler. Då är det krig. Och journalisterna är inte objektiva förmedlare eller domare. De är på vänsterns sida.

Moderaterna måste inse detta. De måste ha en strategi för att på riktigt bryta socialdemokratins grepp om Sverige. De kan börja med att starta egna medier. Att kunna kommunicera direkt med sina väljare utan att gå genom kampanjjournalistikens filter är avgörande i vår tid.