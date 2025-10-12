Feministisk antisemitism. Är de knäppa?

Många har nog glömt Feministiskt Initiativ. Men partiet hade faktiskt en kort period av framgång. De var urspårade redan då men nu är de helt knäppa. Det är svårt att använda något annat ord. Varför blir vänsterorganisationer alltid antisemitiska och radikaliserade?

Det bifogade inlägget dök upp i mitt flöde, undertecknad av partiet som en gång hade stöd av såväl Gudrun Schyman som Ebba Witt-Brattström. Faktiskt slöt en stor del av media- och kultureliten upp runt partiet. Man får hoppas att de inte gör det idag.

Jag förstår partiets minst sagt röriga uttalande som att det är en sionistisk komplott att årets fredpris tilldelades den person som fick det. Det börjar bli tröttsamt att påpeka att den här typen av antisemitism och prat om att judarna styr världspolitiken är identisk med den som kommer från nationalsocialister.

Det är oroande att vänsterrörelser gjort gemensam sak med antisemitismen i den muslimska världen. Palestinarörelsen förenar det sämsta från alla olika håll. Det här är allvar. Det är på riktigt nu. Vi som vill hålla emot dessa krafter måste stå enade.