Davidsstjärna en provokation i UK

En judisk advokat i 40-årsåldern greps i slutet av augusti vid en pro-palestinsk demonstration utanför den israeliska ambassaden i London. Mannen, som bar ett halsband med Davidsstjärnan, hävdar att han frihetsberövades eftersom symbolen uppfattades som provocerande. Polisen förnekar det, men händelsen väcker oro bland brittiska judar.

Advokaten deltog som oberoende observatör. Enligt hans vittnesmål frågade en polis vad halsbandet betydde och sade att det kunde ses som ”antagonistiskt”. Kort därefter greps han. Detta fångades på video och spreds snabbt i medierna. Metropolitan Police uppger att gripandet inte gällde symbolen utan ett brott mot ordningsvillkor. Dessa uppgifter tvivlar många på eftersom mannen ger en annan bild.

Händelsen ses som ett tecken på en farlig utveckling där judiska symboler allt oftare betraktas som politiska snarare än religiösa. Antisemitismen i Storbritannien har samtidigt ökat kraftigt. I Bournemouth vandaliserades en rabbins hem med hakkors, och en judisk tonåring sköts med luftpistol från en bil. I Manchester dödades två män under ett attentat mot en synagoga på Yom Kippur.

Flera judiska organisationer vittnar nu om att människor undviker att bära Davidsstjärnan eller kippa offentligt av rädsla för trakasserier. Att judar i Storbritannien åter känner behov av att dölja sin tro är djupt oroande. Gripandet i London blir därmed mer än en enskild incident. Det är en spegel av ett samhälle där hatet mot judar åter normaliseras.