Därför kan du känna dig trygg med en Linux-dator och integritetssäker mobil från Teuton Systems

Att ha Linux som operativsystem på datorn är egentligen en självklarhet. Linux har gått förbi de gamla stela techjättarnas system, som Microsoft och deras operativsystem Windows, som blir allt krångligare för varje ny version och gjort datorvardagen till en pina för allt fler normalanvändare.

Teuton Systems går i bräschen för att vända trenden och är ledande i Norden med sina moderna Linux-datorer. Man har även den integritetssäkra mobiltelefonen ”Matrix” som bygger på motsvarande säker och öppen teknik. Mattias, som är kundtjänstansvarig på företaget i Dalarna, har samtidigt förståelse för att ny teknik ändå kan kännas lite skrämmande och oviss, oavsett hur mycket bättre och enklare den är att använda i praktiken.

– De allra flesta blir överraskade av hur smidigt det går att byta om man exempelvis har en Windows-dator eller Samsung-mobil då våra datorer och mobiler har traditionella gränssnitt som man känner igen sig i, konstaterar han.

Var extremt trött på min gamla Windows-dator. Är väldigt förvånad över hur lätt och fräscht allting bara känns. Ångrar inte bytet till Linux! Johannes, Västerås.

Mattias nämner att många också väljer att hämta ut sin dator eller mobil direkt från Teuton Systems verkstad i Hedemora, där många även väljer tilläggstjänsten att få en personlig introduktion och genomgång för att komma igång.

Efter att ha pratat med en trevlig kille på supporten i en halvtimme kände jag att jag vågade slå till på både mobil och ny dator från det här företaget. Kunde dessutom hämta grejerna över disk i Hedemora vilket kändes extra tryggt. Inger, Leksand

– Det är en väldigt rolig del av arbetet att prata med dem som nyligen upptäckt våra unika datorer och mobiltelefoner. Tekniken är så anpassad för vanligt folk att vi faktiskt ganska ofta är med om att kunder skriver till oss i efterhand, inte för att ställa någon särskild fråga utan bara för att berätta lite om hur det varit att komma igång med sin nya dator eller mobil, säger han.

Så skönt att det finns ett företag som erbjuder mobiler med allt säkerhetstänk och alla inställningar färdigt bara att köra! Hade två funderingar innan köp som personalen kunde svara på väldigt bra. Sven, Umeå Har du frågor inför köp? Ring 010 – 101 12 22

Teuton Systems supporttekniker Adam som också har mycket kundkontakt i supporten instämmer.

– Det är väldigt tacksamt att den fria världens teknik idag är så trevlig att använda. Det gör att man också kan ge lättbegripliga svar när folk har funderingar före och efter köpet, säger han.

Många uppskattar tryggheten att kunna prata med någon som kan svara på frågor som man kan tänkas ha kring den nya tekniken, konstaterar support-teamet på Teuton Systems.

– Det är ju liksom själva poängen med det vi gör med våra datorer och mobiler att livet ska bli enklare och tryggare, inte mer komplicerat och osäkert, tillägger Adam.

Köpte en Matrix-telefon och var rädd att den skulle vara lite svår att använda. Det var väldigt likt min gamla Samsung-telefon fast mindre onödiga appar och olika inloggningar. Är nöjd! Susanne, Norrtälje

Bild på den integritetssäkra mobilen Matrix som blivit det självklara valet vid byte av mobiltelefon bland människor som värderar frihet och värnar sin personliga integritet.

Mattias tipsar om att det finns mycket detaljerad information om Teuton Systems datorer och mobiler på hemsidan för den som vill veta mer, men han säger också att ingen behöver vara blyg för att höra av sig.

– Det finns verkligen inga dumma frågor, vi har alla olika funderingar när det kommer till tekniken i vardagen och det är såklart viktigt att man ska kunna känna sig trygg med en dator eller en mobil är ju faktiskt en stor del av våra liv och en ganska betydande investering för många, konstaterar han.

– Tveka inte att att slå en signal eller dra iväg ett mejl, eller förstås kika förbi om man har vägarna förbi vår verkstad här i Dalarna, hälsar Mattias.

Så handlar du från Teuton Systems

Teuton Systems flaggskepp är Linux-datorerna och den integritetssäkra mobilen under namnet ”Matrix”. Datorerna finns både som laptops och i stationära modeller. I webbutiken hittar du även det specialkrypterade USB-minnet. Möjligheten finns också att omvandla din befintliga dator till en Linux-dator.

– Det har blivit väldigt populärt, särskilt för den som annars har en fungerande dator och vill spara lite pengar samtidigt få den uppdaterad och förnyad med Linux istället. Då ska man välja vår tjänst som heter ”omvandling” i butiken, förklarar Mattias.