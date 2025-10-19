Dagen SVT gjorde något bra

I fredags publicerades en bra artikel på SVT.se. Inte superbra, men bra. Eftersom det gäller SVT är det i sig självt chockerande.

Artikeln gällde Tara Sabah Mohammed Saleh, som säkert är bekant för många av Samtidens läsare även om de kanske inte kommer ihåg hennes namn. Saleh är främst känd för följande citat som hon uttalade under en livesändning från en palestinademonstration: ”Vi återvänder till vårt land, men först efter att vi har förstört Sverige.” Hon såg också fram mot att Ryssland ”förvandlar Sverige till en parkeringsplats”, och lade till att hon ”önskar era barn, barnbarn och alla ni [Tidöväljare] älskar värre lidande än det som händer palestinierna”.

Till det kan tilläggas att Saleh tillhör en kriminell klan från Irak. Hon har flera brottsdömda bröder. Själv har hon dömts fem gånger, bland annat för ohörsamhet mot ordningsmakten och bidragsbrott. Detta enligt Samnytt.

Det omedelbara skälet till att Saleh var tillbaka i nyhetsflödet, och nu dessutom uppgraderat från internet och alternativmedia till journalistikens finrum i SVT, är att hon fått anställning som lärarassistent på en skola i Malmö. Eller mer precist, att hon flyttats till ”administrativ tjänst” efter att (antar jag) någon googlat hennes namn. Tydligen strider hennes politiska engagemang mot skolans värdegrund. Förvånande – annars brukar ju islamister komma bra överens med värdegrunder.

Affären får mig att undra över med vilka kriterier Malmös skolor anställer folk, och hur konkurrensen om jobbet såg ut. Var hon verkligen den bästa kandidaten? Det råkar faktiskt vara så att jag själv för tio år sedan sökte arbete inom Malmös skolor. Jag känner mig nästan lite stött – vad hade Tara Sabah Mohammed Saleh som inte jag hade?

I SVT:s artikel intervjuas Saleh om det som hände. Märkligt nog får hon en vettig fråga, nämligen ”Stödjer du Hamas?”. Svaret blev: ”Jag står bakom alla motståndsrörelser, spelar ingen roll vad de heter. Alla som kämpar för sina rättigheter har rätt till det tycker jag. Jag tycker inte att det finns terrororganisationer i Palestina.”

Ett föredömligt klart och tydligt svar. Greta Thunberg har mycket att lära sig. Min enda kritik är att Saleh hade kunnat vara mer kortfattad, och svarat ”ja”.

Saleh försvarar också sitt uttalande om att ”Vi återvänder till vårt land, men först efter att vi har förstört Sverige” med att hon inte har någon realistisk möjlighet att förstöra Sverige. Det stämmer förvisso. Men jag vill ändå tillägga att själva avsikten att förstöra Sverige inte är helt halal. Inte heller sa hon att det var just HON som skulle förstöra Sverige, utan ”vi”. Jag vet inte vilka dessa ”vi” är, men jag misstänker att deras möjlighet att förstöra Sverige tyvärr är ganska stor.

Som sagt är det bra att SVT tar upp det Saleh-fallet. Bättre sent än aldrig – men Riks var på bollen redan 12 oktober. Nu var åtminstone SVT bara fem dagar efter, vilket är mycket bättre än evig tystnad.

Jag raljerar. Men jag menar allvar när jag säger att det är bra att SVT rapporterar om detta, eftersom det betyder att nyheten når många svenskar som annars aldrig hade hört talas om den. Det är en spricka i åsiktskorridoren.

När något udda händer, som att SVT gör en bra artikel, så kan man tolka det på ett av två sätt. Antingen är det bara en slump, en tillfällighet, ett undantag. Eller så är det början på något nytt. Jag skulle gärna göra den andra tolkningen, även om jag i nuläget lutar mot den första. Sprickan i åsiktskorridoren repareras snart.

Notera också att artikeln inte kom från SVT:s nationella redaktion, utan skåneredaktionen. Reportern i artikeln, Nilofar Langar, gör ett bra jobb, men har samtidigt ett alibi i sin invandrarbakgrund och knackiga svenska. Förhoppningsvis räddar det henne från att få sparken för sitt förräderi.

Slutligen vill jag avsluta med att stjäla en idé som Carl Eos skrev om på X. Det är att fallet visar på alternativmedias makt. SVT hade inte rapporterat om Saleh om man inte tvingats till det. Men nyheten hade växt sig för stor. Detta då medier som Riks, Samnytt, Fria tider och framförallt hela nätet hade fört oväsen om det.

Alternativmedia behöver inte nå så många för att vara inflytelserika. Det räcker att man når så många att det blir omöjligt för andra att ignorera.

Jakob Sjölander