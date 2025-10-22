Christoffer Jonsson: En islamist som borgmästare i New York?

Den politiska polariseringen i USA är stor, och samma år som Donald Trump återvände till Vita huset kan New York få sin förste muslimske borgmästare. New York närmar sig klippkanten, och trycker gasen i botten. Detta skriver Christoffer Jonsson.

Snart vankas det val i New York – ett borgmästarval där den nuvarande borgmästaren Eric Adams ska få en efterträdare som kommer att styra över en av världens största och mest profilerade städer. Den nya borgmästaren kan komma att bli den unge socialisten Zohran Mamdani.

Mamdani har i liberala medier lyfts fram positivt, bland annat som den kandidat som kan bli New Yorks första muslimske borgmästare – något som i så fall vore historiskt. Men andra medier har publicerat uppgifter om Mamdani som ifrågasätter hans lämplighet som ledare för en stad med en befolkning större än Sveriges.

Mamdani medverkade tidigare i podcasten The Bulwark, där han diskuterade slagorden “From the river to the sea” och “Globalize the intifada”, som ofta hörs vid pro-palestinska demonstrationer. Enligt Mamdani uttrycker dessa slagord en strävan efter palestiniernas mänskliga rättigheter. Samtidigt har de en annan innebörd för många judar världen över, då det första slagordet uppfattas som ett förnekande av den judiska staten, medan det andra uppmanar till intifada – ett ord starkt förknippat med de våldsamma upproren på 1980- och 2000-talet, då israeler utsattes för en rad terrorattacker.

Webbtidningen The Free Press avslöjade nyligen att borgmästarkandidaten Mamdani har hyllat imamen Siraj Wahhaj, som tidigare funnits på NYPD:s terrorlista med anledning av bombningen av World Trade Center år 1993.

En av New Yorks mest profilerade pro-palestinska aktivister, Mahmoud Khalil, har avslöjats med att både ha legitimerat attacken den 7 oktober – den värsta massakern på judar sedan Förintelsen – och lett protester där deltagare spridit Hamas-propaganda. När Khalil greps av federala myndigheter deltog Mamdani i en protest och ropade aggressivt mot Tom Homan, som Vita huset utsett till sin gräns-tsar. Poliser och säkerhetsvakter fick då ingripa och hålla tillbaka Mamdani, som uppträdde mycket konfrontativt.

Bland de politiska frågor Mamdani driver är en av de mest uppmärksammade att New York fortsatt ska vara en fristad för migranter, vilket innebär att staden aktivt ska försvåra federala deportationer.

Detta är i praktiken, menar kritiker, som att hälla bensin på ett brinnande hus. New York har länge haft stora problem med våldsbrott kopplade till migration. Ett exempel är en illegal migrant från Venezuela som sommaren 2024 sköt och skadade två poliser i Queens. Ett annat exempel inträffade under julen 2024, då en illegal migrant från Guatemala tände eld på en hemlös kvinna i ett tunnelbanetåg – en händelse som väckte stor avsky efter att övervakningsbilder visat gärningsmannen kallt sitta kvar på plattformen och se kvinnan brinna ihjäl.

Ett tredje exempel gäller två illegala migranter som våldtog en kvinna vid nöjesparken Coney Island. En av männen släpptes mot borgen och begick senare ännu en våldtäkt, vilket väckte starka reaktioner från det republikanska kommunalrådet Inna Vernikov.

”En av dessa misstänkta GREPS för våldtäkt, släpptes snabbt efter en överenskommelse om brott och fick STANNA I LANDET. Självklart våldtog han igen – varför? För att demokraterna prioriterade att skapa en ‘fristad’ för våldtäktsmän istället för att göra vår stad till en fristad för kvinnor”, skrev Vernikov på X.

Flera inom New York Police Department är starkt kritiska till Zohran Mamdani. Enligt The Free Press överväger ett antal anonyma poliser att lämna kåren om han blir borgmästare. Detta har bekräftats av den tidigare polismästaren William Bratton, som tjänstgjorde under borgmästaren Rudy Giuliani.

”Det kommer att bli en mycket betydande utvandring från NYPD kort efter hans val, om han blir vald. De kommer att lämna. Och det är en verklighet”, sade Bratton i intervjun.

Christoffer Jonsson

Medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund och Samhällsdebattör

X: @kurrejonsson