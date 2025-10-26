Christoffer Jonsson: Dina skattepengar till Hamas

Nog är vi vana vid slöseriskandaler, men när svenska skattepengar hamnar hos Hamas har det gått för långt. Detta skriver Christoffer Jonsson.

I och med att Sverige har ett av världens högsta skattetryck kan man lätt tro att vi har bra sjukvård, en stark försvarsmakt och en poliskår som håller våra gator säkra. Men tyvärr är så inte fallet. Många skattepengar som kunde ha gått till kärnverksamheten inom olika myndigheter, kommuner och regioner slösas bort på rent skräp.

Kriminalvården är en hårt belastad myndighet, med personalbrist och behov av att bygga fler fängelseplatser vid flera av Sveriges anstalter. Samtidigt lägger Kriminalvården tre miljoner kronor på att förnya sin logga och marknadsföra den. Visserligen tycker jag att den nya loggan ser snyggare ut, men det är ett stort slöseri med miljontals kronor när pengarna kunde ha använts till något betydligt viktigare. Med tanke på de utmaningar Kriminalvården står inför borde utformningen av en ny logga ha legat långt ner på deras prioriteringslista.

Att Kriminalvården slösar skattepengar på strunt är tyvärr inget nytt. Dagens Juridik rapporterade 2023 att Kriminalvården satsat 3,3 miljoner kronor på sin podd ”Utan att passera gå”, vilket ska vara en referens till fängelserutan i Monopol-spelet. Dagens Juridik räknade ut att podden kostade de svenska skattebetalarna närmare 130 000 kronor per avsnitt.

Slöseriombudsmannen Philip Syrén gjorde en ny granskning av Kriminalvårdens podd mellan åren 2024 och 2025. Granskningen visade att kostnaden per avsnitt hade stigit till 185 000 kronor.

Nyligen framkom uppgifter som inte bara handlar om skatteslöseri, utan även om möjlig terrorfinansiering. Myndigheten Sida har sedan 2011 skickat pengar till Independent Commission for Human Rights, där den totala summan uppgår till över 55 miljoner kronor. Problemet är att organisationen, som har det tilltalande namnet Human Rights, också har kopplingar till två antisemitiska och islamistiska terrororganisationer i de palestinska områdena – Hamas och Islamiska Jihad.

Bland annat har pengarna gått till att utbilda Hamas-poliser, som inte bryr sig om mänskliga rättigheter överhuvudtaget. Svenskt bistånd har också använts till panelsamtal där representanter från dessa terrorgrupper deltagit.

Tragiskt nog har Sverige via en mellanhand finansierat två terrorgrupper som begått den värsta massakern på judar sedan Förintelsen – även om det inte var Sidas avsikt när biståndet skickades. I detta fall används svenska skattepengar inte bara till skräp, utan till att indirekt understödja terrorgrupper.

Detta är något som biståndsminister Benjamin Dousa måste utreda noggrant och utkräva ansvar för, då det har pågått i 14 år – under tre olika regeringar. Därtill finns en skamlöshet när politiker från Socialdemokraterna genast försöker distansera sig från detta och anklaga regeringen för skandalen, trots att pengarna skickades till organisationen med dessa kopplingar under de åtta år som Socialdemokraterna satt vid makten.

Glädjande nog växer nu fler röster i Sverige mot skatteslöseriet, särskilt från det konservativa hållet. Kristdemokraternas ungdomsförbund, med ordförande Louise Hammargren, skrev nyligen om fem åtgärder för att bekämpa slöseri med skattepengar. Åtgärderna, med arbetsnamnet ”Defund myndighetssverige”, går ut på att strypa onödiga kostnader för kommunikation, avveckla vissa myndigheter och slå ihop andra.

Men detta tankesätt – som egentligen borde vara självklar svensk politik – delas fortfarande av för få. För när kommuners, regioners och myndigheters budgetar börjar sina blir svaret alltid detsamma: ”skicka mer pengar”. Sverige, som på många sätt redan lider, behandlas ständigt som en bankautomat där man bara kan ta ut pengar trots att budgeten redan är spräckt.

Vi förtjänar bättre. Sverige är ingen bankautomat som ska lägga pengar på myndigheter för hemslöjdsfrågor, nya loggor, rosa stenar, poddar som ingen lyssnar på – eller terrororganisationer.

Christoffer Jonsson

Medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund och Samhällsdebattör

X: @kurrejonsson