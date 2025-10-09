Christoffer Jonsson: Den globala intifadan

Av Christoffer Jonsson

Vi lever i en globaliserad värld, och det gäller även judehatet. Invandring har spridit antisemiter över världen, och kriget i Gaza har gett dem vatten på sin kvarn. Detta skriver Christoffer Jonsson.

Antisemitismen, så som den ser ut idag, har förmodligen inte varit så normaliserad sedan Förintelsen. De antisemitiska våldsdåden riktade mot judar ökar runt om i världen. Tidigt under sommaren 2025 mördades flera judar i USA. Ett judiskt par, som båda arbetade som diplomater, deltog vid ett evenemang i Washington D.C. organiserat av American Jewish Committee och sköts ihjäl. Den misstänkte gärningsmannen, Elias Rodriguez, greps kort därefter och hördes skandera ”Free Palestine”.

Mindre än två veckor senare attackerades en grupp judar – varav flera förintelseöverlevare – med molotovcocktails. Den misstänkte gärningsmannen, Mohamed Soliman, greps även han kort efter attacken och uppgav att han ”ville döda alla sionistiska människor”. Sju personer skadades i brandattacken, varav en, en 82-årig kvinna, avled till följd av sina skador.

De antisemitiska attackerna är dock inte begränsade till USA, utan även utbredda i Europa. Nyligen rapporterades att tyska myndigheter stoppade en grupp Hamas-medlemmar från att begå ett terrordåd mot judiska mål i Tyskland. Detta påminner om förra året, då Säkerhetspolisen tillsammans med Nationella insatsstyrkan stoppade en grupp terrorister med kopplingar till Islamiska staten från Tyresö, som planerade att utföra en attack mot judiska mål.

Under den största judiska högtiden, Jom Kippur, genomfördes en attack mot en synagoga i Manchester. Flera personer skadades och två dog. Gärningsmannen, Jihad Al-Shamie, hann attackera flera ur församlingen innan han sköts ihjäl av polisen som bevakade synagogan.

Frågar du mig, så är detta den globaliserade intifadan som aktivisterna dag ut och dag in skanderat på gatorna sedan den 7 oktober 2023. Under både den första och andra intifadan i Israel genomförde palestinska terrorister en rad attacker mot israeler, bland annat genom självmordsbombningar.

Trots den kraftfulla symboliken – inte bara för israeler utan för judar runt om i världen – normaliseras dessa slagord av politiker, akademiker och skribenter. Detsamma gäller slagord som ”krossa sionismen” och liknande formuleringar, vilka flera svenska skribenter uppmärksammats för att ha delat i sina sociala medier.

Dessa ageranden bidrar endast till att normalisera hatet mot judar. Uttalandena är ofta förtäckta som kritik mot sionismen, men eftersom sionismen handlar om judarnas rätt till självbestämmande är det i grunden fråga om antisemitism.

Det behövs kraftfulla åtgärder från myndigheter, politiker, akademiker och medier för att svenska judar, som inte längre känner sig trygga i det här landet, ska kunna återfå känslan av trygghet.

1. För det första måste alla erkänna att antisemitismen och terrorromantiken är utbredda inom den propalestinska rörelsen. Även om det inte är en majoritet vid demonstrationerna som viftar med terrorflaggor eller uttrycker antisemitiska budskap, råder en tydlig acceptans för dessa inslag – något som i praktiken legitimerar terrororganisationer och hat mot judar.

2. Medierna måste våga granska den propalestinska rörelsen. I dag är det knappt en handfull journalister som gör det.

3. Den akademiska världen, från grundskola till universitet, måste tala mer om antisemitismen – inte bara om Förintelsen, utan även om attacken den 7 oktober, som är den största massakern på judar sedan Förintelsen, samt om den antisemitism som växte fram efteråt.

4. Myndigheterna måste visa nolltolerans mot överträdelser. De behöver agera som en fästing på de aktivister som dagligen testar nya gränser – genom att trakassera politiker, butiker och företag. Myndigheterna måste slå ner på dessa överträdelser hårt och resolut.

