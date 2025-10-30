Birgitta Sparf: Harpsund-skandalen – en allvarlig regelöverträdelse!

År 2023 begicks ett hemskt brott – statsministerns dotter utnyttjade statens lokaler i Harpsund herrgård till en privat ”kick-off” för sin studentförening! Vänstern är i uppror! Kan detta vara det värsta brottet mot mänskligheten sedan Förintelsen? Birgitta Sparf kommenterar.

Jag väntar med bävan på en skarp reprimand från bostadsrättsföreningens styrelse. Min dotter och hennes kille var här igår, trots att ingen av dem är delägare i min lägenhet.

Som bostadsrättsinnehavare äger jag själv rätten att bo i lägenheten, men det innebär inte att jag kan släppa vem som helst över tröskeln. Detta är min bostad, och ingen annans. Då kan jag inte låta mina vuxna barn med partners och vänner besöka mig här hemma.

Jag kan inte heller anordna julfirande för släkten eller en middag för vänner. Börjar kreti och pleti ränna här hotas säkerheten, inte bara för mig utan för alla andra i huset och grannskapet, kanske i hela riket.

Statsministern med fru får naturligtvis göra som alla vänstervridna S-politiker och journalister som bor i bostadsrätter eller billiga hyressubventionerade sekelskifteslägenheter i innerstan redan gör – de hyr en föreningslokal nere på stan när de vill träffa sina myndiga barn med familjer och vänner.

Det är självfallet enbart de som bor i egen ägd villa med lagfart som kan kosta på sig sådana excesser som umgänge med sina vuxna barn hemmavid.

Bara för att Ulf Kristersson är statsminister ska han inte tro att han kan göra precis hur han vill!

Birgitta Sparf

Socionom, företagare och opinionsbildare