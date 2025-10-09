Birgitta Sparf: För sent att LVU:a Greta, men läge för ett LPT

Av Birgitta Sparf

9 oktober 2025

Greta Thunberg behöver hjälp. Inte med sitt kampanjande (det sköter hon bra själv) utan med sin psykiska hälsa. Detta skriver Birgitta Sparf.

”Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen”. Den som gör en resa har något att berätta, så skrev Matthias Claudius, som levde 1740 – 1815 i ”Urian’s Reise um die Welt“.

Detta verkar stämma. Greta Thunberg och några av hennes Hamasvänner, cirka 400 personer, var nyligen ute på en liten segelsemester i Medelhavet med destination Gaza. Det var dock ingen utpräglad nöjestripp utan en ren PR-resa för Hamas och Thunberg själv.

Konvojen av segelbåtar var lastad med nödhjälp till Hamasterroristerna, men när IDF bordade fartygen var det tomt i de begränsade lastutrymmena. Enligt obekräftade uppgifter hade en av Hamasaktivisterna, den vänsterpolitiska vilden Lorena Delgado Varas, hunnit äta upp all mat som var tänkt att delas ut.

Huvudmålet var att bryta mot Israels sjöblockad och bli upplockade av IDF för förhör, och så till vida blev operationen en förväntad succé. Samtliga 400 frihetsberövades och fördes till hamnen i Ashdod för vidare transport till ”det ökända ökenfängelset Ketziot”, enligt SvD.

Visserligen är hamnstaden Ashdod belägen tre mil söder om Tel Aviv, så så speciellt mycket av Gaza fick Thunberg inte se. Ändå har hon massor att berätta om hur vardagen ter sig för Gazaborna, vilket hon gjorde vid ett stort firande på Sergels torg på tvåårsdagen för Hamas’ bestialiska anfall mot Israel den 7 oktober 2023.

Hon berättar om alla barn som inte längre kan gå i skolan, som har amputerats och blivit föräldralösa. Om alla hus och kvarter som har blivit nedbombade. Men detta är ingenting jämfört med vad Thunberg själv tvingats genomlida.

Hon har blivit utsatt för extrema fysiska övergrepp av IDF, tortyr i ökenfängelset samt upprepade bombningar mot båtarna som skulle ta dem till Gaza.

Visserligen vet jag att Thunberg besitter gudomliga krafter, men måste ändå säga att hon ser förvånansvärt välbehållen och välmående ut efter att ha utsatts för både extrema fysiska övergrepp, tortyr i öknen samt upprepade missilanfall mot den bräckliga segelfarkost hon färdades i.

Det är idag för sent för socialtjänsten att LVU:a Thunberg (Lagen om vård av unga) på grund av hennes oroväckande umgänge med medlemmar i extremt våldsbejakande gängmiljöer. Men ett LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) torde vara på sin plats. Hon lider uppenbarligen av psykotiska vanföreställningar och uppträder synnerligen obalanserat och maniskt.

Här kan ni se och höra Thunbergs bejublade tal vid firandet av Hamas för dödandet av 1 200 judar, även kvinnor, barn och husdjur, samt 250 tagna som gisslan: Aktuellt – Tis 7 okt 21:00 | SVT Play.

Birgitta Sparf

Socionom, företagare och opinionsbildare