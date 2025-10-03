Birgitta Sparf: Anna-Karin Hatt missförstår absolut allt!

Av Birgitta Sparf

3 oktober 2025

Centerpartiets nya ledare Anna-Karin Hatt pekar med hela handen när det gäller att lösa Sveriges problem. Tyvärr pekar hon åt helt fel håll, skriver Birgitta Sparf.

Anna-Karin Hatt måste ha missförstått alltihop – det var Centerpartiet hon blev partiledare för, inte Miljöpartiet. Miljöpartiet har redan sina två taltrattar, den ena galnare än den andra.

Men Hatt har snabbt tagit upp klimatkampen och identifierat Sveriges viktigaste problemområden; transporter, jordbruk och uppvärmning, alltså av husen vi bor i på vintern. Samt skogsbruket, som är alldeles för oreglerat. Verkliga valvinnare för en Centerpartist.

Hon har till exempel kommit på en jättesmart grej – elbilssubventioner. Det går ut på att vi skattebetalare skänker 70-80 000 kr till välbesuttna innerstadsbor i Stockholm som vill imponera på PK-grannarna med en sprillans ny el-SUV. Som de sedan säljer vidare till en glad gutt i Oslo.

Och genom att hårdreglera skogsbruket kommer hon att göra skogsägarna både nöjda och glada eftersom de får bidra med en massa infångade koldioxidpoäng till klimattävlingen i EU som Hatt gett sig tusan på att vinna.

Nyhetsredaktionerna på SVT har fått en ny kelgris och ser henne som ett välkommet tillskott till sitt eget socialistiska Klimatångestparti.

Hatt var därför drömgästen i gårdagens Aktuellt då Cecilia Gralde och Katia Elliot ödesmättat basunerade ut att Sverige kommer att missa EU:s klimatmål. Eller ”bomma”, som de säger. Detta är värre än att svära i kyrkan, det är som att ge sig i lag med Hin Håle själv. Eller ännu värre – Sverigedemokraterna.

Hatt mötte klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och Hatt gav prov på sin engagerade debattstil, speciellt när hon kommer in på vår moraliska klimatskuld. De hårdsprayade lockarna dansar runt huvudet på henne när hon kommer in på hur de avskyvärda Sverigedemokraterna duperat Tidöregeringen till att helt överge klimatmålen.

Jag gillar Hatt, det gör jag. Hon har goda chanser att dra ner väljarsympatierna för Centerpartiet till under fyraprocentsspärren. Jag hoppas verkligen att hon kommer att lyckas!

Birgitta Sparf

Socionom, företagare och opinionsbildare