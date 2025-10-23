Vem betalar för att EU ska krossa snuset?

EU vill chockhöja skatten på snus och förbjuda det vita snuset. En dosa snus som idag kostar ca 45 kronor kommer, om Sverige inte lägger in sitt veto, att kosta närmare 70 kronor – alltså nästan lika mycket som ett paket cigaretter. Vilket sammanträffande att snus ska ha ungefär samma pris som cigaretter. Eller så är det inte alls ett sammanträffande, utan något som tillkommit under påtryckning. Det finns stor anledning att tro att det är så.

Vid en AI-googling med frågan ”Brukar cigarettbolagen lobba EU-representanter?” kommer det direkta svaret: ”Ja, tobaksbolagen har en aktiv lobbingverksamhet i Bryssel. År 2022 spenderades över 220 miljoner kronor på lobbying, vilket var en 28-procentig ökning jämfört med föregående år.”

Sverige är det land i Europa där det röks minst. Enligt Folkhälsomyndigheten röker endast 5,4 procent av befolkningen (från 16 år) dagligen. Sverige är det enda landet i EU som är nära att nå FN:s mål om ett rökfritt samhälle (mindre än 5% rökare). Europasnittet ligger på nästan 20%, det vill säga var femte person i Europa röker. Länder med stor befolkning som Frankrike, Polen, Spanien, Turkiet, Grekland och Ungern ligger alla över snittet, med nästan var fjärde person som röker. I Bulgarien är siffran 28,2% rökare.

Den enda rimliga förklaringen till varför Sverige har lägst andel rökare är snuset. Innan det vita snuset lanserades var rökning fortfarande ganska vanlig bland kvinnor i Sverige, men sjönk drastiskt efter att det vita snuset nått marknaden.

Varken rökning eller snus är nyttigt. Men skadeeffekterna av snus är betydligt mindre och färre än av cigarettrökning. Snuset är alltså både bättre ur en folkhälsosynpunkt och samhällsekonomiskt. Ändå vill EU straffbeskatta tobakssnuset och förbjuda det vita snuset. Skälet till det kan bara vara de stora cigarettbolagens lobbingverksamhet. För dessa cigarettbolag vore det en ekonomisk katastrof om hela EU kom ner till Sveriges siffror runt 5% rökare. Bara i till exempel Frankrike skulle cigarettbolagen tappa nästan 10 miljoner rökare. För att förstå vidden av en sådan förlust skulle ett sådant tapp motsvara en minskad vinst på 18 miljarder kronor bara för ett enda land. I det perspektivet är en lobbingkostnad på 200 miljoner kronor årligen småpengar för cigarettbolagen.

Någon annan rimlig förklaring finns inte. Framförallt med tanke på att EU:s grundidé baseras på tanken om en fri gemensam marknad. Varför Sverige gick med på att undanta snuset från denna fria marknad är en fråga som varit obesvarad ändå sedan Sverige anslöt sig till EU 1995. Tobakssnuset tillåts bara tillverkas och säljas i Sverige och inte i andra EU-länder. År 2012 avslöjades att en EU-kommissionär hade erbjudit Swedish Match tjänsten att häva detta försäljningsförbud. Men det skulle kosta. En halv miljard kronor ville EU-kommissionären ha för att fixa det. Han fick förstås avgå, men det visar ändå på en kultur som är minst sagt osund, för att inte säga korrupt.

Därtill har vi EU:s klåfingrighet och regleringsiver. Skruvkorken av plast som petar oss i näsan varje gång vi ska ta en klunk ur en pet-flaska påminner oss alltför ofta om det. Den skrikande bilen, från och med 2024 års modeller, som är förprogrammerad på order av EU att tjuta varje gång vi råkar köra tre kilometer i timmen över hastighetsgränsen, gör oss inte mer EU-vänligt inställda. Och så detta: EU:s målsättning om att döda snuset för att gynna cigarettbolagen – och/eller EU-byråkraterna själva? Det är hög tid att vi gör vår röst hörd.