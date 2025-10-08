Aftonbladet normaliserar antisemitism i jakt på S-makten

Av Tina von Schinkel

8 oktober 2025

Jonna Sima Bank, ledarskribent på Aftonbladet, visar prov på ren antisemitism. Att en minister, Carl-Oskar Bohlin (M), bär en slipsnål med davidsstjärna är att provocera, enligt Jonna Sima Bank. Till en början framförde hon sin kritik lite trevande. På X skriver hon att det är ”rent trams” och ifrågasatte ministerns ålder(!). Sen vässade hon sitt budskap rejält och skriver att Carl-Oskar Bohlin inte ”förstår kritiken”, att han ”stöter sig med folk” när han bär en slipsnål med davidsstjärna.

Egentligen kan vi låta oss gå vidare och inte lyssna på Jonna Sima Bank. Hon har ett flertal gånger visat att hon, av ren illvilja eller lättja – vem vet – inte har greppat de mest enkla kausala sambanden.

Ett av dessa lågvattenmärken var när hon kommenterade Volvo-symbolen och var upprörd över att de använde sig av en manssymbol. Volvo svarade vänligt att det var den kemiska symbolen för järn som de har i sin logotyp. Sima Bank stod på sig. Hon menade att den förklaringen inte var tidsenlig och hänvisade till diskussionen kring ishockeyklubben Frölunda Indians som efter påtryckningar från Sima Banks vapenbröder till slut fick byta namn.

Ett annat var efter regeringens beslut att stoppa bidragen till det islamist-kopplade studieförbundet Ibn Rushd. Även då var hon ute och vevade, både irrationellt och onyanserat. Trots att det var allmänt känt att förbundet på skattebetalarnas bekostnad höll kurser i arabiska och koranen, ansåg hon att det var ”ett hårt slag mot folkbildningen” och att Ibn Rushd var att likställa med Folkuniversitet.

Men nu är inte Jonna Sima Bank vem som helst. Hon skriver för Aftonbladet, en tongivande och stor aktör inom svensk media. Hennes chef heter Anders Lindberg och är tidningens politiske chefredaktör. Han är gift med Åsa Westlund. Hon är en högt uppsatt socialdemokrat, sitter i riksdagen och är partiets talesperson för klimat- och miljöfrågor. Aftonbladets delägare är LO. LO:s ordförande har alltid en plats i Socialdemokraternas högsta ledningsgrupp (Verkställande utskottet). LO har vetorätt när det gäller vem som ska vara Aftonbladets politiske chefredaktör. Allt hänger samman. En äkta sossemaffia där alla jobbar åt samma håll – att göra sitt yttersta för att Magdalena Andersson ska bli landets nästa statsminister.

Innan Tidö-samarbetet var deras strategi en annan. Då användes judefrågan mot SD för att förhindra all form av allians på högersidan, vilket var ett måste för att säkra regeringsmakten för Socialdemokraterna. Det loppet förlorade som bekant sossemaffian. Nu har taktiken ändrats. Kampen om eller för judarna har de släppt. Den är inte längre intressant för Socialdemokraterna. Juderösterna är för få – så krassa är socialdemokraterna. De muslimska rösterna är betydligt fler. Socialdemokraterna har därför vänt på kuttingen och ställt sig bakom Hamas, på judarnas fiendes sida. Att Sveriges största parti väljer samma sida som en terroristorganisation är så uppseendeväckande och hårresande att man har svårt att finna ord. Men för Jonna Sima Bank och hennes S-vänner är det inget konstigt alls. I hennes värld är det helt naturligt att hävda att en davidsstjärna upprör.

Socialdemokraterna har under många år slitit ut uttrycket ”30-tal”, men det Jonna Sima Bank gör är precis det som tyskarna och nazisterna gjorde åren före förintelsen. Hon normaliserar ogillande av judarna. Att tillrättavisa och häckla den som bär en judesymbol är ett typexempel på det. Skulle Sima Bank vara lika upprörd över Palestinasjalarna hade hennes kommentar fått passera obemärkt. Då hade hon visat på en logisk ståndpunkt värd att diskutera. Men det här är antisemitism på riktigt.

Under tisdagen raderade Jonna Sima Banke sitt inlägg. Men det räcker inte. Aftonbladet bör å det snaraste gå ut med en ursäkt. Någon annan väg framåt finns inte.