Teuton Systems erbjuder fri teknik för ett fritt Sverige

25 september 2025

Betalt samarbete med

Teknikföretaget Teuton Systems, med rötter i Dalarna tar kampen mot Big Tech-företagen, massövervakning och snokande myndigheter.

Teuton Systems levererar lättanvända datorer och mobiltelefoner utan spårande mjukvara, och skyddar din digitala frihet med världsunika lösningar.

Digitaliseringen har gett mänskligheten superkrafter men också öppnat dörren för en hel djungel av nya hot.

Vi ser det varje dag: nyhetsrubriker om intrång, skandaler och kartläggning av helt vanliga människor. Teuton Systems arbetar för dig som vägrar acceptera en tillvaro där någon annan äger din data. Därför erbjuder vi hårdvara och mjukvara som ger dig full kontroll över ditt eget digitala liv.

Sund skepsis kring datainsamling är allt annat än paranoia – den är högst befogad.

Här är bara några exempel som borde få vem som helst att fundera en extra gång över sin digitala vardagsmiljö:

Massövervakning: Efter Edward Snowdens historiska avslöjanden blev det känt även för allmänheten att statliga program massavlyssnar både företag och privatpersoners kommunikation. En viktig påminnelse om att det krävs medvetet agerande för att bevara privatlivet. Denna massövervakning har efter avslöjandena också fortsatt under andra former.

Tyst datainsamling & Hemlig avlyssning : En studie från 2021 visade att både Google och Apple hämtar information från alla världens iPhone- och Android-telefoner dagligen, även när de är inaktiva. Både Google och Apple samlar in enheternas unika ID:n, nätverksinformation och andra detaljer kontinuerligt – även om du försökt stänga av delning i inställningarna. I oktober 2023 klubbades en ny lag igenom som gör det enklare att avlyssna personer eller grupper även utan brottsmisstanke. Som framgick av Snowdens avslöjande har NSA och andra underrättelsetjänster sedan länge haft omfattande möjligheter att avlyssna hela världen via bakdörrar i Microsofts programvaror. I klippet ovan beskrivs hur EU vill utöka denna ”client side scanning” vilket gör End-2-End kryptering, som används i exempelvis Signal och Telegram, värdelös.

Beroend e t av storföretag: Vår digitala vardag domineras av ett fåtal teknikjättar, vilket väcker oro kring hur mycket makt de har över vår data och infrastruktur. Nästan hälften av svenskarna anser att Google och Facebook hotar integriteten. Att låta ett fåtal jättebolag dominera informationen om våra privatliv är helt enkelt inte ett anständigt alternativ.

Vår digitala vardag domineras av ett fåtal teknikjättar, vilket väcker oro kring hur mycket makt de har över vår data och infrastruktur. Nästan hälften av svenskarna anser att Google och Facebook hotar integriteten. Att låta ett fåtal jättebolag dominera informationen om våra privatliv är helt enkelt inte ett anständigt alternativ. Spionerande appar: Vanliga smartphone-appar kan få åtkomst till stora mängder privat data – platsposition, kontakter, mikrofon, med mera – som sedan delas vidare, i bästa fall i vinstsyfte men även för mer obskyra ändamål. Faktum är att 8 av 10 svenskar redan 2019 visste att appar kan följa deras position via GPS enligt en nationell integritetsrapport, vilket visar hur utbrett fenomenet är. Samlad appdata har inte bara använts för riktad reklam, utan också legat bakom flera uppmärksammade integritetsskandaler. Ändå fortsätter flödet av mjukvara som tyst snokar i bakgrunden.

Mot den bakgrunden lanserade Teuton Systems redan 2020 Nordens första helt Linux-baserade datorsystem för vanliga användare. Sedan dess har konceptet utvecklats: 100 procent öppen källkod, kryptering som standard och hårdvara optimerad för säkerhet. Filosofin är enkel: stark integritet ska vara utgångspunkten i dina enheter, inte ett dolt tillval.

Alla enheter levereras färdigkonfigurerade med integritetssäker programvara och dokumentation på svenska. Du kan packa upp produkterna och börja använda dem direkt, trygg i att systemen redan är optimerade för att värna privatlivet.



Bild på premiummodellen Matrix 8 Pro rustad med 256 GB lagringsutrymme och en mycket kraftfull kamera som fått högsta betyg i tester.

Matrix-mobilen – den spårningsfria smarttelefonen

Den kanske viktigaste produkten heter Matrix-mobilen. En kraftfull smartmobil, med operativsystemet utbytt mot GrapheneOS– världens säkraste mobila operativsystem enligt branschexperter. Den levereras helt utan Google-appar – vilket för användaren betyder att telefonen inte automatiskt ”ringer hem” till Google och delar data om ditt användande.

Istället förinstalleras öppna alternativ: webbläsare, e-post, kartor, chatt, allt du behöver. De allra flesta populära appar och tjänster (inklusive t.ex. BankID) fungerar. Resultatet blir en smartphone som i stort sett fungerar som vilken Android-mobil som helst – men där du slipper oroa dig för att telefonen spionerar på dig i bakgrunden.

Nordens första färdigkonfigurerade Linux-datorer

På datorsidan erbjuds både bärbara och stationära modeller, där Windows ersatts med Linux, som är ett öppet och säkrare operativsystem fritt från storbolagens datainsamling och EU:s client side scanning.

Varje system specialkonfigureras för hög säkerhet men med bibehållen hög användarvänlighet. Från första uppstart körs datorn med full diskkryptering och en säker VPN, inbäddat i en modern desktopmiljö med traditionell startmeny och aktivitetsfält som känns igen av alla Windows-användare – allt ingår i TS PC-konceptet. Inget grävande i inställningar, ingen bloatware. Du får en välbekant användarupplevelse men slipper övervakningen.

Varför öppen källkod är smartare – och tryggare

Tack vare öppen källkod kan vem som helst syna programvaran; inga hemliga bakdörrar, ingen dold datainsamling. Det gör systemen mer transparenta än mainstream-plattformar – och vi har världens fria utvecklargemenskap bakom oss som kvalitetssäkrar i stället för ett slutet storbolag. När en sårbarhet dyker upp fixas den snabbt, utan lobbyism eller aktieägarpolitik. Genom att kombinera öppen källkod, hårdvarusäkerhet och integritetsfokuserad konfigurering skapas ett alternativ som ger vanliga användare digitalt självbestämmande.

Så släpp beroendet av teknikjättarna – ta själv kontrollen över din teknik och din information. Dessa typer av lösningar borde egentligen vara självklara i dagens IT-miljö, men som vi sett är de långt ifrån standard i branschen. Förändring behövs och tillsammans kan vi göra skillnad.

Utgångspunkten är och förblir densamma: teknik ska styras av användaren, som då har den fullständiga kontrollen, inte myndigheter eller giriga storföretag. Med Teuton Systems produkter får du säkerhet och frihet – utan att kompromissa med användarvänlighet. Dessutom kan du alltid vända dig till vår telefonsupport på kontoret i södra Dalarna. Vårt team står redo att stötta dig både före och efter köp. Med andra ord: Teknik av folket, för folket.

Välkommen till Teuton Systems – där personlig integritet är standard och övervakning ett avslutat kapitel!