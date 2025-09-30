SVT och Trump-hatet

Av Tina von Schinkel

30 september 2025

Vårt SVT, det vi alla tvingas betala för, gör oss förvirrade. I år, i månader, i veckor, har vi fått läsa om hur galen och tokig USA:s president är. I princip samtliga artiklar som SVT publicerar om Trump har samma entydiga budskap: Vi ska starkt ogilla honom, allra helst ska vi hata honom.

Men så tittar vi på golftävlingen Ryder Cup på TV, på ViaSat, och får se denne Donald Trump göra entré under enormt jubel från publiken. Vi förstår ingenting. Vad är det som de vet som vi inte vet? Eller tvärtom, varför får de inte samma information som vi får från vårt eminenta SVT?

Det hela blir lite märkligt. Vi ser tusentals människor ropa ut sitt gillande mot personen vi har lärt oss att hata. Samtidigt serverar SVT regelbundet sin dos av anti-Trump-artiklar. Budskapet är alltid detsamma och entydigt: Donald Trump är mer krigisk och farlig än någonsin.

Nyligen skrev SVT att Trump har ”beordrat” militära styrkor till migrationsmyndigheten i Portland, och att han har beskrivit läget som en ”krigszon” där myndigheten är ”under belägring”. Den beskrivningen är helt uppåt väggarna, låter SVT förmedla. Statstelevisionen citerar Portlands borgmästare som säger att ”en militär insats är helt onödig.” Att denne borgmästare, Keith Wilson, tillhör Demokraterna och de facto är Trumps politiska motståndare, utelämnar SVT. Därefter refererar SVT till ytterligare en demokrat, delstatens guvernör Tina Kotek, även hon presenteras utan partitillhörighet, som också intygar att läget är under kontroll.

Att presidenten på något sätt skulle ha fog för sitt ställningstagande lyfts inte, trots SVT:s lagliga skyldighet att vara opartisk och saklig. På X finns otaliga filmsekvenser som visar hur myndighetens byggnader attackeras, men dessa publicerar inte SVT. Istället väljer SVT att lyfta frågeställningen huruvida presidenten saknar lagstöd för sitt agerande, och vänder reportaget till att det hela egentligen handlar om att Trump försöker tysta vänsteroppositionen. Alltså: vi ska förstå att han är ett direkt hot mot demokratin.

En annan artikel handlar om USA:s ”attacker mot Venezuela”. Trump har bombat båtar som ”påståtts” vara lastade med narkotika och som ”ska enligt Trump-administrationen ha varit på väg mot USA”, skriver SVT. Den skeptiska tonen mot Trump och hans administration är slående, för att inte säga löjlig. Det är många citattecken (”knarkbåtar”) och många ifrågasättanden. 17 smugglare har dödats, vilket beskrivs som ”olagliga utomrättsliga avrättningar”. Dessa smugglare gjorde grova pengar med uppsåt att försätta människor i destruktiva och livsfarliga beroendeställningar, men dessa sakförhållanden framkommer inte ens i en bisats.

Att narkotika är ett gigantiskt problem i USA, där ca 100 000 människor per år dör – vilket gör överdoser till den främsta dödsorsaken bland amerikaner mellan 18 och 44 år – nämns inte. Dessutom utelämnas att Venezuelas president Nicolás Maduro är en socialistisk diktator som enväldigt har styrt landet mot ruinens brant och som under lång tid misstänkts ha direkta kopplingar till denna livsfarliga knarkhandel. Istället blir SVT:s budskap att USA och Trump ”försöker tvinga bort” Maduro från makten. Bör inte det vara hela den demokratiska världens främsta uppgift; att diktatorerna ska bort från sina maktpositioner? Eller vilka ska annars göra det jobbet?

Och sen ytterligare en SVT-artikel publicerad i dagarna om att Trump är dum igen (underförstått)- som höjer fler tullar. Men varför han gör det och vad det leder till, får vi inte veta. Vad har hänt tidigare när Trump har aviserat tullhöjningar? Jo, han har fått som han ville. Han har fått länderna till förhandlingsbordet och fått igenom sitt budskap: att hans främsta mål med tullhöjningarna är att ta tillbaka både industri och kunskap till landet.

Trump utmanar globalismen. Det gillar varken vänstern eller vänsterliberalerna. Fast vem som gillar eller ogillar hans strategi borde vara irrelevant för public service. SVT:s uppgift ska vara att tydliggöra och förklara orsakssammanhangen, och lyfta fram både negativa och positiva effekter av hans politik. Detta, vilket borde vara det mest basala, får vi inte för SVT:s årliga budget på 5,6 miljarder kronor. (Hela Public Service får totalt 9,5 miljarder kronor.) Vi får heller inte veta att när Trump-administrationen besöker FN i New York, överfalls en av Trumps medarbetare inne på en toalett i FN-huset. Det i sig borde vara en stor nyhet som SVT borde basunera ut. Deras FN, som SVT annars så gärna omhuldar och lyfter som något slags föredöme och rättesnöre, och som ska vara garanten för världens säkerhet, klarar inte ens av sitt främsta uppdrag innanför deras egna fyra väggar.

Men om detta tiger SVT.

Istället får vi läsa om något helt annat. Som om dessa tre negativa artiklar inte räckte, så fixade SVT fram ytterligare en. Trump-administrationen har använt en Pokemon-låt utan tillstånd. Ja, usch. Ve och fasa. Vilket klavertramp av Trump. Tänk om Ryder Cup-publiken ändå hade haft tillgång till SVT och fått den informationen på sina telefoner. Då hade minsann jublet tystnat.