Sudanesiskt människorättsnätverk vänder sig till ICC: anklagar militärledare för användning av kemiska vapen och uppmanar Afrikanska kommissionen och OPCW att utreda

Av Redaktionen

26 september 2025

Den Sudanesiska alliansen för rättigheter (Sudanese Alliance for Rights, SAR) meddelade på torsdagen att man lämnat in en stämningsansökan till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) mot fyra högt uppsatta ledare för myndigheten i Port Sudan, däribland rådsordföranden Abdel Fattah al-Burhan, med anledning av anklagelser om användning av kemiska vapen och grova övergrepp mot civila under den senaste konflikten i Sudan.

Alliansen, som arbetar med ett team av internationella jurister, uppgav att talan riktas mot al-Burhan, Yasser al-Atta, Shams al-Din al-Kabbashi och general Taher Mohammed, och att de inlämnade bevisen begär att en utredning öppnas samt att de misstänkta ställs till svars för dessa brott.

Parallellt med ICC-anmälan lämnade alliansen in en formell klagan till Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter rörande övergreppen och användningen av kemiska vapen. En skrivelse skickades även till ordföranden för Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) med krav på en skyndsam utredning och att Port Sudans myndighet suspenderas från organisationen. Alliansen varnade för att ett fortsatt internationellt tystnadsläge “uppmuntrar till straffrihet”.

Steget tas mot bakgrund av återkommande internationella varningar och rapporter om att den sudanesiska armén är inblandad i omfattande övergrepp, inklusive användning av kemiska vapen mot civila i konfliktområden.

Stämningen lämnades in den 25 september 2025 av SAR tillsammans med de internationella jurister som ingår i alliansen.

Människorättsinitiativ hotar Sudans ledare med internationell isolering efter anklagelser om kemiska vapen

Högt uppsatta företrädare för myndigheten i Port Sudan, däribland ordföranden för det suveräna rådet general Abdel Fattah al-Burhan, står inför en ny kris efter ett omfattande rättsligt initiativ lett av SAR som kan bana väg för en aldrig tidigare skådad internationell isolering.

Det rättsliga steget inskränker sig inte till en ansökan till ICC, utan omfattar även en formell klagan till Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter. Dessutom har ett brådskande brev skickats till OPCW med krav på en omedelbar utredning och att Sudans medlemskap i organisationen fryses.

Om dessa internationella och regionala organ svarar positivt på kraven kan den av militären ledda myndigheten, som tog makten genom kuppen i oktober 2023, ställas under ett enormt internationellt tryck som kan leda till total isolering i det internationella systemet.

Utvecklingen sker mot bakgrund av tilltagande anklagelser om användning av kemiska vapen i den sudanesiska konflikten. USA:s utrikesdepartement meddelade i maj att armén använt sådana vapen minst två gånger, vilket ger ytterligare tyngd åt det senaste människorättsinitiativet och sätter militärledningen under den internationella rättvisans lupp.

Rättsliga åtgärder mot den militärledda regeringen i skuggan av tidigare amerikanska bekräftelser om kemiska vapen i Sudan

Frågan om övergrepp i Sudan är på väg in i en tidigare oöverträffad internationell rättslig upptrappning sedan SAR meddelat att man väckt talan vid ICC mot fyra högt uppsatta ledare inom den militärledda myndigheten — däribland Abdel Fattah al-Burhan — med anklagelser om användning av kemiska vapen och omfattande brott mot civila.

Talan väcktes av SAR och internationella jurister.

Initiativet sammanfaller med USA:s utrikesdepartements uttalande i maj, där man slog fast att den sudanesiska armén använde kemiska vapen vid minst två attacker under den pågående konflikten. Detta har förstärkt det internationella samfundets oro över övergreppens allvar och nödvändigheten av ansvarsutkrävande.

Stämningen riktar sig mot arméchefen Abdel Fattah al-Burhan, hans ställföreträdare Yasser al-Atta, Shams al-Din al-Kabbashi och general Taher Mohammed. Samtidigt har en formell klagan lämnats in till Afrikanska kommissionen, och OPCW uppmanas att inleda en oberoende utredning samt att suspendera Port Sudans myndighet från organisationen.

Denna rättsliga process väcker minnen av Darfur i början av 2000-talet, då anklagelser om krigsbrott och brott mot mänskligheten ledde till internationella arresteringsorder mot den tidigare presidenten Omar al-Bashir och flera av hans befäl. Det nuvarande ärendet är dock än mer känsligt eftersom det rör användningen av internationellt förbjudna vapen, vilket kan öppna för större tryck mot Port Sudan och ställa det internationella samfundet inför ett allvarligt test i kampen mot straffrihet.

Människorättsorganisation stämmer Sudans ledare vid ICC för påstådda “kemiska brott”

SAR meddelade att man väckt talan vid ICC mot fyra högt uppsatta företrädare för myndigheten i Port Sudan — däribland Abdel Fattah al-Burhan — med anklagelser om användning av kemiska vapen mot civila.

Steget kommer efter att Washington i maj bekräftat att den sudanesiska armén använt kemiska vapen vid minst två tillfällen. Parallella klagomål har också lämnats in till Afrikanska kommissionen och OPCW.

Sudan styrs av militären under Abdel Fattah al-Burhans ledning sedan kuppen 2023, då den civila regeringen avsattes.