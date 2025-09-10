Skolverket stöttar S-politik – tvångsblanda befolkningen

Av Tina von Schinkel

10 september 2025

Skolverket har nyligen levererat en rapport som lustigt nog går hand i hand med Socialdemokraternas förslag om att befolkningen ska blandas. Myndigheten pekar ut bostadssegregationen som huvudorsak till skolproblemen.

Bakgrunden är att mer än var fjärde niondeklassare har utländsk bakgrund idag (28%) – nästan 90% fler än 1998. Att dessa elever presterar sämre än svenska elever är inget nytt. Skolverket beskriver denna påverkan som ”dramatisk” – men naturlig. Däremot lyfts att även svenska elever börjar prestera sämre, framförallt tjejer som tidigare hade låga resultat.

Skolverkets förklaring har ett tydligt vänsterperspektiv. Problemen beror på ”bostadssegregationen” (75%) och ”det fria skolvalet” (25%). Varför just tjejerna drabbas mer förklarar de inte.

Märkligt nog ägnar rapporten oproportionerligt mycket tid åt att kritisera det fria skolvalet trots att det bara står för 25% av problemet – enligt myndigheten själv. Skolverket pratar om ”ökande sortering av elever” och att andelen i fristående skolor ökat från 2% till 20%. Valfriheten framställs som en orsak till ojämlikhet, inte som en rättighet eller möjlighet att söka sig till skolor i välfungerande bostadsområden.

Vidare tittar myndigheten bara på föräldrarnas utbildning, bidrag, inkomst och om de invandrat. De antyder till och med strukturell rasism på arbetsmarknaden. Att föräldrar med utländska härkomst är hårt drabbade på arbetsmarknaden eftersom deras löner är lägre trots att de har ”samma” utbildningar. Andra faktorer som kultur, religion eller intelligens nämns inte alls i rapporten – trots att särskolan växer stadigt. Varför då, borde vara en naturlig fråga.

Genom att peka ut bostadssegregationen som huvudproblemet ger rapporten Socialdemokraterna välbehövlig ammunition inför valet. Slutsatsen, som sägs mellan raderna, är att ”blanda befolkningen” – precis vad Magdalena Andersson förespråkade i sitt sommartal när hon sa ”Alla måste hjälpa till.” Nu hjälper Skolverket till. Inte för Sveriges bästa utan för att det gynnar Socialdemokraterna.

Skolverket skriver att enorma satsningar gjorts men resultaten uteblivit – därför måste det satsas ännu mer. Med bostadssegregationen som huvudorsak kan vi dra slutsatsen att det inte bara handlar om mer pengar och fler lärare utan om att flytta runt människor.

En bättre valarbetare får Socialdemokraterna leta länge efter. Skolverket levererar argumenten för en jämlikhetspolitik där alla ska få det lite sämre – hellre det än att värna om duktiga och skötsamma elever.