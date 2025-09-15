Överlevnad – fem läxor från Carl-Oskar Bohlin

Förra veckan förföljdes vår civilförsvarsminister, Carl-Oskar Bohlin, av en grupp mångkultursrepresentanter. De uttryckte sina invändningar mot regeringens politik i Mellanösternfrågan med all den artighet vi kommit att förvänta oss de senaste åren.

Återigen bör vi skatta oss lyckliga för att mångkulturen gett oss tillfälle att lära oss något. I det här fallet överlevnadsteknik. Snart kommer vi alla att få lära oss det, sannolikt genom praktisk erfarenhet som Bohlin. Civilförsvarsministern filmade också händelsen, sannolikt i folkbildande syfte. Mycket plikttroget.

Här listar jag de fem viktigaste överlevnadsläxorna vi kan lära av Bohlinfallet:

1. Klipp håret – innan pöbeln klipper dig. Här var Bohlin bra förberedd. En rakad skalle gör det svårare för motståndaren att gripa tag i håret. Ett särskilt viktigt tips för den hårömme.

Om flinten blänker riktigt ordentligt kan man dessutom blända sina fiender med reflekterat ljus. Detta fungerar även på natten om det finns lampor i närheten.

En fördel med rakad skalle är också att man kan misstas för Fredrik ”Öppna era hjärtan” Reinfeldt. Då har man inget att frukta från vänstern. Och högern har ju inte samma våldskapital, så strunta i vad de tycker. De ända du behöver oroa dig för är fotbollsfans.

2. Världens bästa självförsvar – löpning. Detta är den mest effektiva självförsvarstekniken, och är effektiv mot vilken motståndare du än möter. Vissa förespråkar sådant som MMA, brasiliansk jiujitsu eller Muay thai, men det är fel. Inte ens Connor McGregor slår en mästare i 110 meter häck.

Här var Bohlin mindre föredömlig, eftersom han endast promenerade ifrån sina förföljare. Nu räckte det visserligen, eftersom det bara var Gazademonstranter som var efter honom. Deras främste krigare är ju ”Kryckmannen”, som inte gör så många knop.

Bara kroppspositivister är långsammare än Gazaaktivister. Om det istället hade varit transaktivister som förföljt Bohlin så hade han åtminstone behövt jogga.

3. Blicken nedåt – och inte bara för att undvika att snubbla. Genom mediemanipulation och det sluga beslutet att bara släppa de delar av klippet som stödjer hans version har Carl-Oskar Bohlin lyckats dölja att det i själva verket var han som provocerade fram angreppet. Enligt Gazademonstranterna angrep nämligen Bohlin en fredlig demonstration genom mikroaggressioner. Mer precist med en ”hatfull blick”.

Det bästa sättet att vinna en fajt är att undvika den. Alltså måste vi undvika att stirra hatiskt på Gazademonstranter. Eftersom de flesta hederliga svenskar har svårt att titta på Gazapacket på något annat än hatfullt sätt, är det bäst att ha blicken i backen.

Lägg också gärna till en hopkrupen ställning med böjd rygg. Försök imitera en hund med svansen mellan benen. Detta ger ett gott om än inte hundraprocentigt skydd mot att få sina barn grillade med eldkastare. Jag rekommenderar alla svenskar att lära sig denna lågaffektiva gångstil. Med nuvarande samhällsutveckling kommer vi snart att få leva hela våra liv i den.

4. Filma. Att filma sina angripare har stora fördelar. Om man blir dödad och inte kan vittna så hjälper det polisen att identifiera vilka som ska få särskilt stöd för vad som säkert var en mycket traumatiserande händelse för dem.

Med filmens hjälp kan man också hinna med en sista hälsning till nära och kära. Försök få det till något positivt om förlåtelse, mångkultur, tolerans, låga straff och vikten av att sopsortera.

Se också till att vrida bort kameran innan det blir för grafiskt, särskilt om du har barn. Sådant kan få barnen att bli mindre benägna att äta hälsosam mat som ketchup, tomat eller melon. Alltför mycket ultravåld kan också få dem att överväga att rösta på Sverigedemokraterna.

5. Proportionalitet. Även om det är en barbarisk sedvänja har vi i Sverige fortfarande en viss rätt till självförsvar. Men som Gazademonstranterna tjatar om så måste detta vara ”proportionellt” till hotet du utsätts för. En bra tumregel är att om ditt självförsvar fungerar så är du för hårdhänt.

I klippet som Carl-Oskar Bohlin postat på X så syns det exempelvis att han går mot rött. Nu var det visserligen mitt i natten, det fanns inga bilar i närheten, och han var förföljd av en lynchmobb. Men det räcker inte. Att gå mot rött är inte bara olagligt, utan hade kunnat leda till allvarliga politiska konsekvenser om DN eller SVT noterat det skandalösa beteendet.

Vissa vill stärka den svenska självförsvarsrätten. Men då riskerar det ju att bli som i USA! Hemska tanke!

Förhoppningsvis är läsaren tack vare den här guiden redo att möta det nya Sverige.

Vissa tycker att det är synd att en sådan här överlevnadsguide blivit nödvändig. De tycker kanske att vi istället borde gå till problemets källa – som att minska lite på invandringen. Åtminstone av folk som hatar oss. Kanske till och med deportera de som redan är här som hatar oss. Men det vore ju rasistiskt, så fy skäms alla som tänker så!

Vissa har också anklagat statsminister Ulf Kristersson för att rulla tummarna i säkerhetsfrågan. Detta är en falsk anklagelse. Ulf Kristersson rullar inte tummarna – han hötter energiskt med hela pekfingret!

Jakob Sjölander