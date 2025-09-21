Nu finns AI-granskning av SVT Nyheter

För bara några månader sedan startade en engagerad privatperson en AI-baserad partiskhetsbedömning av SVT Nyheter. Den heter Slagsidan.se och nås direkt via länken i texten. Jag har varit i kontakt med personen som står bakom projektet.

Personen som driver sidan vill vara anonym, men säger att det är ett hobbyprojekt. Syftet är att så rättvist som möjligt låta verktyget granska samtliga artiklar som SVT Nyheter publicerar. Personen har själv inga politiska engagemang utan är tekniskt intresserad och ville veta vad man kan göra med nya verktyg.

Den som vill veta mer om metoden som använts kan hitta en detaljerad redogörelse på sidan. I projektet är man noga med att påpeka att det som presenteras inte ska ses som absoluta sanningar utan som försök att upptäcka vinklingsmönster i nyhetsartiklar. Kortfattat kan man beskriva det som att innehållet i textbaserade nyheter jämförs mot de politiska partiernas olika program och officiella ståndpunkter.

När denna granskning får större spridning på nätet kommer sannolikt en debatt att uppstå. För vad blev resultatet? SVT Nyheter förmedlar en totalt sett kraftigt negativ bild av Sverigedemokraterna och en kraftigt positiv bild av Socialdemokraterna. Utifrån det och all information som finns på sidan är det fritt fram för den som vill att dra egna slutsatser och komma med kritik eller medhåll.