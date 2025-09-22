Nooshi Dadgostar – feminist med storkukslugn

Här har vi Magdalena Anderssons parhäst, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som på TikTok försöker få ungdomarnas uppmärksamhet. Där målar hon läpparna och meddelar att hon ”älskar” att ha mer ”storkukslugn än alla män i regeringen”, att få Ulf att skaka, att vapea på riksdagens balkong och vara folks största ”crush” samt vara ”the stare” under debatter.

Lustigt i sammanhanget är att Nooshi Dadgostar är en feminist av högsta rang. Hon är en så pass stor feminist att hon har svårt för att kalla en man för en man. Vid en riksdagsdebatt, där hon så gärna vill vara ”the stare”, mot Ebba Busch för ett tag sedan insisterade hon på att kalla förste vice talmannen Kenneth G Forslund (S) för ”fru talman” – inte bara en gång utan två gånger.

Samtidigt, vilket också är paradoxalt, använder hon sig av det manliga könsorganet, och då en stor sådan, när hon ska beskriva sin egen pondus. Inte mycket feminism i det tänket.

Att anmärka på ord är sällan en väg framåt. Så egentligen är det inte mycket att orda om. Men vänstern själv är mycket känslig för vilka uttryck som används.

När Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson beskrev demonstranterna som stod utanför den judiska skolan i Stockholm och skrek hatiska uttryck som ”odjur” – vilket även utrikesminister Maria Malmer Stenergard reagerade på och delade – då gick maskineriet igång på full fart. Magdalena Andersson uttryckte det som att en gräns hade ”passerats”. Odjur kallar man inte människor för, fastslog hon, fast hennes kollega Morgan Johansson redan hade använt det uttrycket 2019.

Även Nooshi Dadgostar blev mäkta upprörd över uttrycket ”odjur”. Hon krävde att utrikesministern skulle be om ursäkt för att hon hade delat M-kollegan Mattias Karlssons inlägg.

Så vad betyder allt detta som Nooshi skriver? Vem är hon? Och vad vill hon? För det är väl ändå det som Nooshi Dadgostar vill förmedla med sitt TikTok-inlägg. Förutom att hon älskar att ha ett lugn och ett självförtroende som en man med stor kuk har, är hon nikotinslav, vill synas och glänsa, äta pasta och går igång på att leta fel hos sina motståndare. Hennes egen politik ligger hon lågt med – och kommer med all sannolikhet att göra så även det kommande året. För även hon förstår att det blir ingen valvinst för vänstern och heller ingen regeringsplats om hon basunerar ut vad hennes parti står för.

Med Dadgostars politik blir det slut på innovationer och skojigheter. Då ska ekonomin ”frigöras” från ”kapitalets belastning” och gå mot ett socialistiskt samhälle där det privata ägandet minskas till förmån för statlig kontroll. Sen ska alla få mer och göra mindre. Vänsterpartiet vill införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön, eller rättare sagt höjda löner. Samtidigt som skatterna skruvas upp ordentligt på sparkapital, fastigheter, arv och andra ”höga” inkomster. De ”rika” ska stå för notan (som om de kommer att stanna i Sverige). När det gäller invandringen kör de fortfarande med den gamla slagdängan ”alla människors lika värde”. Mångfald är något ”naturligt”. Segregationen ska brytas med fler bostäder för invandrare. Det är en politik som skulle innebära en radikal omställning från dagens marknadsekonomi till ren socialism.

Om det håller Nooshi Dadgostar tyst. Så klart. Då är det roligare att hänga på TikTok – på en kommuniststatsägd plattform – och skriva fula ord och hoppas på uppmärksamhet.