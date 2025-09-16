Miljardköp, skuldberg och maktmissbruk – så styr vänstern Stockholm

Vänsterkoalitionen S, V och MP som styr Stockholm stad sprätter iväg pengar hej vilt – inte sällan med lånade pengar. Skulderna är nu uppe i över 80 miljarder kronor. 2026 räknar man med att lånebördan ligger på över 100 miljarder kronor. Det innebär att Stockholmsvänstern lånar 1 miljon kronor i timmen. Hade de deltagit i programmet Lyxfällan, hade de fått ordentligt med skäll och blivit tillsagda att börja spara.

Men ack nej. Andras pengar brinner hett i fickorna på Stockholms vänsterstrumpor. På bordet ligger nästa stora inköp. Det är Hjulsta centrum med 1 200 lägenheter som Stockholmsvänstern planerar att köpa. Prislappen är 1,4 miljarder kronor. Inte för att det ger fler lägenheter eller ökar stadens inkomster, utan bara för att det ”känns rätt”. Beslutet är med andra ord ideologiskt drivet. Eller som man hellre vill uttrycka det när man har vänsterhatten på: man vill stärka allmännyttan.

I praktiken innebär det mer krasst att man vill öka kontrollen över vilka som flyttar in i kommunen. Med ett fortsatt privat ägande finns det alltid en överhängande ”fara” att fastigheterna ombildas till bostadsrätter, vilket i sin tur kan innebära att mer välbärgade personer lockas dit och därmed också färre som röstar vänster. Det vore ett mardrömsscenario för vänstern.

Därför måste vänsterns fastighetsköp, som i praktiken innebär att stockholmarna skuldbeläggs med ytterligare 1,4 miljarder kronor, ses som en partipolitisk strategisk åtgärd. Det är med andra ord väldigt dyrt att rösta vänster. Bara räntan kommer 2026 att kosta stockholmarna 3 miljarder kronor per år.

Men skandalerna och maktmissbruket stannar inte där. Stockholms bostads- och fastighetsborgarråd, vänsterpartisten Clara Lindblom, aviserade nyligen sin avgång. Det föranleddes av att Aftonbladet avslöjade att Clara Lindblom under tiden som bostads- och fastighetsborgarråd hade försökt utnyttja sin politiska ställning genom att pressa sin egen privata hyresvärd. Clara Lindblom låg i skilsmässa och krävde att hennes hyreskontrakt skulle skrivas över på hennes fd make. Men han nådde inte upp till det privata fastighetsbolagets inkomstkrav och nekades därför. Det gjorde Lindblom besviken, vilket hon uttryckte genom att för bolaget tydliggöra att de skulle komma att lida för det framöver när bolaget skulle komma på tal i frågor om till exempel markanvisningar från Stockholms kommun.

Ett annat bolag som däremot uppenbarligen har uppskattat Clara Lindbloms tjänster är det kommunala fastighetsbolaget Micasa Fastigheter AB, som erbjöd henne tjänsten som vice VD. Denna gång spelade hennes politiska kontakter henne i händerna. Micasa ansvarar nämligen för en del av stadens seniorboenden och Clara Lindblom hade som borgarråd tidigare haft tillsyn över detta kommunala bolag. En bekväm övergång från politruk till högavlönad vice VD i ett bolag hon själv styrde. Utan att hårddra det kan man säga att hon i praktiken anställde sig själv.

Noterbart är att Micasa Fastigheter AB har sedan vänstern tog över makten i Stockholm 2022 gått från en årsvinst på ca 370 miljoner kronor till en förlust på 68 miljoner kronor år 2024.

Men det gick inte vägen denna gång heller för Clara Lindblom. Uppmärksamheten blev för stor, och hon valde till slut att tacka nej till vVD-jobbet.

Så kan det gå när vänstern har makten över huvudstaden. Dyrt, dåligt och politiskt korrupt blir det. Frågan är hur många fler år stockholmarna har råd med att ha ett vänsterstyre?