MF Estelle visar vägen för autonoma el-färjor i Stockholm

Av Redaktionen

9 september 2025

Fredagen den 30 augusti 2024 blev en dag som kommer att skrivas in i svensk sjöfartshistoria. Då genomförde MF Estelle sin första resa över Riddarfjärden i Stockholm, och det var ingen vanlig färjetur. Fartyget styrdes nämligen helt på distans från Trondheim i Norge. Premiärturen markerade världens första fjärrstyrda självkörande el-färja i reguljär drift, ett ögonblick som väckte både nyfikenhet och förhoppningar om en ny epok för hållbar kollektivtrafik på vattnet.

När en tystgående färja korsar vattnet och visar att tekniken kan förändra hur staden rör sig, blir det tydligt att gränserna för vad som är möjligt hela tiden flyttas. Samma känsla av frigörelse och alternativa val märks också i andra delar av det moderna nöjeslivet, där människor söker nya vägar bortom de etablerade strukturerna. Det syns i hur stockholmare allt mer väljer nya betalningslösningar istället för kontanter i vardagen. Det märks i hur resandet förändras när fler väljer att korsa staden på vatten istället för att fastna i bilköer.

Den tekniska förskjutningen går som en röd tråd genom stadens utveckling. Innovationer inom transport, betalningssystem och digitala tjänster formar ett nytt mönster där gamla gränser suddas ut. MF Estelle blir en del av denna större rörelse, där framtiden tar plats mitt i det välbekanta landskapet.

Färjan är en tolv meter lång, eldriven katamaran byggd i kolfiber för att kombinera styrka och lätthet. Ombord finns inga rattar eller motorreglage som i traditionella fartyg. Istället samlar radar, kameror, lidar och sensorer in data som skickas vidare via ett stabilt 5G-nät. I realtid tolkas informationen av ett avancerat AI-system. Själva styrningen sker från ett kontrollrum i Trondheim, där en operatör övervakar resan och kan ingripa om det behövs. På premiärdagen behövdes inget ingripande. Estelle korsade vattnet med en nästan overklig precision.

Satsningen är resultatet av ett samarbete mellan flera aktörer . Tele2 har stått för uppkopplingen genom 5G, medan det norska företaget Zeabuz utvecklat den självkörande tekniken. Forskningsinstitutet RISE har bidragit med analys och säkerhetsarbete inom ramen för projektet PLUZ, ett initiativ som undersöker hur urban sjöfart kan utvecklas i hållbar riktning. Tillsammans har de skapat en lösning som inte bara demonstrerar tekniska möjligheter, utan också öppnar dörren för nya sätt att resa i en växande stad.

För Stockholm är frågan om transporter över vatten långt ifrån ny. Stadens läge mellan öar och broar har alltid krävt kreativa lösningar. I modern tid har färjetrafiken främst setts som ett komplement till bussar, tunnelbana och pendeltåg. Med Estelle förändras perspektivet. Här handlar det inte längre om charmiga inslag för turister, utan om en potentiell ryggrad i en hållbar infrastruktur. Kortare resor över vattnet kan avlasta gator, broar och kollektivtrafik på land. Det öppnar också möjligheten att knyta samman stadsdelar på ett sätt som tidigare upplevts tidskrävande eller omständligt.

Premiären följdes noga av både politiker och transportexperter. Fjärrstyrningen från Norge bekräftade att tekniken fungerar även över långa avstånd. En kapten kunde via skärmar och sensorer övervaka allt från rutt till säkerhetssystem, redo att ingripa om det uppstod problem. Samtidigt körde Estelle självständigt, med hjälp av algoritmer som analyserade omgivningen och justerade kursen. På så vis blir färden inte bara utsläppsfri utan också säker och förutsägbar.

Ambitionen sträcker sig längre än en enda färja. Tanken är att en kapten i framtiden ska kunna övervaka flera fartyg från ett gemensamt landbaserat kontrollcenter. På så sätt kan resurser användas mer effektivt, samtidigt som driften hålls igång även när bemanning till sjöss är svår att säkerställa. För en stad som växer snabbt och där trafiksystemen är hårt belastade kan detta bli en pusselbit i lösningen.

Utvecklingen inom sjöfarten har länge hamnat i skuggan av elbilar och spårtrafik, men nu träder vattnet fram som en plats för banbrytande innovation. MF Estelle visar att autonomi och eldrift kan förenas i praktisk trafik och ger en försmak av en framtid med självkörande färjor som klimatsmart binder samman stadens delar. Bakom projektet finns också en vilja att utmana regelverk. Sjöfarten är präglad av strikta säkerhetskrav, men deltagarna menar att juridiken måste följa tekniken. Samtidigt betonas säkerheten som central.

För resenärerna var premiärturen en ovanlig upplevelse – att kliva ombord på en båt utan förare, känna den ljudlöst glida över fjärden och veta att styrningen skedde från ett kontrollrum långt bort. En scen som kunde ha varit science fiction, men som nu är verklighet. I Stockholms hjärta har en ny spelare gjort entré. MF Estelle visar att framtidens kollektivtrafik kan vara tyst, utsläppsfri och ifrågasätta gamla föreställningar om vem som styr.