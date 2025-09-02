Linn Johansson: Henrik ”Henko” Johansson skällde ut mig

Av Linn Johansson Leinonen

2 september 2025

Linn Johansson bjöds nyligen in till en podd, men intervjun visade sig istället vara en överraskningsdebatt. Här berättar hon sin historia.

Det är intressant det där med vad som kan få en att bli uppmärksammad. Förra veckan släpptes en artikel om mig och min flytt till Israel i tidskriften Kvartal, vilket blivit uppmärksammat i många sammanhang och lett till vida debatter. Bara en dag eller två senare ringer Henrik Johansson till mig och sa sig vara från podden Babels torn och bad om en intervju. Han hade då läst en hel del av sådant som jag har skrivit här på Samtiden och verkade ha en uppfattning om mig som han inte direkt var tydlig med när han bad om intervjun.

Jag har skrivit om detta på min Facebook-sida, vilket har delats friskt, men idag har jag lite annat att ta upp om incidenten. Ni förstår, Henko är skaparen till den ökända sidan ”Inte rasist, men…” som var aktiv i vänsterkretsar fram till någonstans kring 2016 eller 2018. Det var alltså en sida som endast sysslar med att hänga ut politiker från Sverigedemokraterna, vilket har lett till att han har dömts minst två gånger för förtal. Han är också känd socialdemokrat och är uppbackad av LO, som även är hans arbetsgivare som jag har förstått det hela. LO håller Henko tight om ryggen och har skyddat honom under lång tid. Han är känd för en hel del annat, men gränsen till förtal är tunn, så jag rekommenderar att söka lite snabbt på Flashback för att hitta den 118 sidor långa tråden fylld med skvaller om Henke-penke.

Vilket som, tillbaka till ämnet. Denna intervju kommer att ha släppts måndag den 1:a september, vilket ni kan hitta på Babels torn, som då är poddens namn. Jag kan inte svara på hur han kommer att ha klippt sönder samtalet, men en sak är säker: han var inte särskilt intresserad av att låta mig prata då samtalet mestadels var honom gastandes lögner om Gaza.

Här kommer det som jag inte har pratat om förrän nu. Efter denna så kallade intervju skrev Henko om mig och Yair Elsner, och min Facebook-sida dubblade i storlek och inbjudningar till poddar och paneler började trilla in i rask takt. För er som inte vet vem Yair Elsner är så är det en annan svensk jude som migrerar till Israel inom kort och som har gästat SR om ämnet för inte alltför länge sedan, samt driver podden ”Judefrågan”.

Henko valde att ta det som att varken Yair eller jag flyttar på grund av antisemitism, utan av andra anledningar. Det är såklart sant att andra aspekter är involverade med tanke på haveriet som Sverige har upplevt under det senaste decenniet, men det tar inte bort det faktum att Israel blev landet vi valde var för att Europa inte längre är tryggt för judar.

Det här är ett exempel på att all publicitet är bra publicitet och i slutändan leder till att min röst blir ännu mera hörd. Jag vill tacka Henke-penke för hans försök till att knäcka mig och att han aktivt spridit missvisande information, för utan detta hade rampljuset nog inte landat på mig lika mycket. Det är sådana saker som gör att kanaler som Riks, eller tidskrifter såsom Samtiden, växer i rask takt. Det är killar som Henke-penke som gör att Sverigedemokraterna rusar i opinionen. Ja, det är gaphalsar som honom som gör att Sverigedemokraterna överhuvudtaget kunde hamna i en sådan stark position som de nu har.

Linn Johansson Leinonen (SD)

Student, Politiker och samhällsdebattör

Följ Linn på Facebook HÄR