Linn Johansson: FN-kommissionens rapport om folkmord i Gaza är ett skämt

En ny rapport från Förenta nationerna anklagar Israel för att begå folkmord i Gaza. Men vilka skrev egentligen rapporten, och var de (o)partiska? Detta frågar sig Linn Johansson Leinonen.

För några dagar sedan rapporterade världsmedia om att en FN-kommission har granskat Israels agerande i Gaza-kriget, och att de har kommit fram till att Israel begår folkmord i Gaza. Problemet är dock kommissionens medlemmar och dess partiskhet i frågan. I kommissionen sitter Ms. Navanethem Pillay (Sydafrika), Mr. Miloon Kothari (Indien), och Mr. Chris Sidoti (Australien). Först kan man ju undra varför man tillsätter representanter som kommer från länder som har varit drivande i frågan om folkmord, men det är bara början på denna sörja.

Ms. Navanethem Pillay har ett imponerande CV inom mänskliga rättigheter. Allt från hennes kamp mot apartheid i Sydafrika, till hennes roll som advokat, till hennes uppdrag inom FN. Problemet är mest att Pillay redan sedan tidigare har fördömt Israel vid flertalet tillfällen, och även kritiserat USA för att de sålt Iron Dome till Israel och för att palestinierna inte har fått samma möjlighet. Pillay har även visat stöd i åratal för organisationer som manar till bojkott av Israel och israeliska varor.

Pillay har suttit i flertalet kommissioner som berör frågan Israel/Palestina, och samtliga av dessa har lagt fram rapporter som kritiserar Israel. UN Watch, israeliska regeringar, amerikanska kongressledamöter, och flertalet länder i FN har kritiserat henne för antisemitism och samverkan med personer med tydliga antisemitiska åsikter. Man kan ju undra hur hon kom att bli ordförande för denna utredning med en sådan partiskhet i bagaget.

Mr. Miloon Kothari har själv aldrig suttit i kommissioner, utan har främst arbetat med bostadsfrågor och markägande. Kothari har dock gjort uttalanden om en ”Jewish lobby” och att ha frågat om Israel ens ska vara med i FN. Man skulle kanske kunna ana en doft av rykande antisemitism hos honom efter att han tydligt uttalat sig om en av de fördomar som kopplats till antisemitism sedan hedenhös, alltså den judiska lobbyn.

Om Mr. Chris Sidoti är det svårt att hitta information annat än att han har uttalat sig på sätt som kan uppfattas som att avfärda antisemitism när han sagt att anklagelser om antisemitism kastas runt som ris på ett bröllop. Jag har väl snarare svårt att förstå vad han gör i kommissionen överhuvudtaget. Dock är Australien ett av de länder som har tagit ett mycket starkt ställningstagande mot Israel, och Sidoti har under sitt liv alltid arbetat med klassiskt vänstervridna frågor.

Utredningen har valt att skriva klart rapporten utan att ha talat med flertalet nyckelpersoner, samtidigt som de säger sig främst utgå från vittnesmål. Rapporten har inte heller tittat på Hamas del av ansvaret i konflikten. Vill man läsa hela rapporten så finns den på FN:s sida för alla att se. De använder uttalanden där Israel vill ha hämnd som främsta anledning till att de ska ha avsikt att begå folkmord. Man kan ju fråga sig om det ens skulle vara rimligt att inte vilja ha hämnd efter massakern den 7 oktober.

De uttalanden kommissionen utgått ifrån är tagna ur kontext, vilket har visats sedan tidigare, såsom uttalanden om att man slåss mot mänskliga djur, alltså Hamas. Detta är enligt mig helt sant, vilket Hamas bevisade tydligt den 7 oktober. De tog även ett uttalande från den tidigare försvarsministern som exempel, trots att denne fick avgå efter uttalandet.

Sammanfattningsvis ser man att mycket av underlaget inte är baserat på fasta bevis, utan snarare tvetydiga uttalanden och handlingar, utan att ha frågat de ansvariga representanterna i Israel. Inte heller har FN representanter i Gaza annat än de tydligt partiska representanter som redan befann sig i Gaza. Rapporten specificerar inte heller vilka vittnesmål författarna tagit del av, utan säger snarare att de baserar mycket på tidigare rapporter från FN. Alltså samma FN-rapporter som mottagit hård kritik för partiskhet.

Kort och gott är FN ett pajkalas med fulla clowner, i min mening. Idealistiska vänsteridioter med obehagligt höga löner i en organisation som verkar vara till för Israel-kritik och inte så mycket annat. En organisation av pajasar från antisemitiska länder som får uttala sig om det judiska landet med all den bias de har i bagaget. Vänner som ger andra vänner uppdrag där de inte bör sitta. Och ja, jag är less nu.

Linn Johansson Leinonen (SD)

Student, politiker och samhällsdebattör

