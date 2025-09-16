Guide till det konservativa Sverige – september

Det är en omskakande tid för svenska konservativa. Mord, våld och trakasserier påverkar många, kanske mer än vad jag först förstod. Mordet på Charlie Kirk är geografiskt avlägset men mentalt nära, och det sammanfaller med trakasserier och förföljelse av Carl-Oskar Bohlin och Jessica Stegrud. Men världen stannar inte, snarare går den fortare, och man tycks slitas mellan kampvilja och sorg.

Konservativa sällskapet ordnar nästa vecka flera event. Information finns på deras facebook-sida. För er som bor i Uppsala kan särskilt nämnas att Högerstudenter, Konservativa förbundet och Föreningen Heimdal har en Hösttermins-kick off. Den här delen av den konservativa rörelsen är intressant för den som har en bred ingång och inte vill gå in i ett politiskt parti.

Själv gjorde jag misstaget att i veckan föreslå att vi behöver fler initiativ i Charlie Kirks anda och hamnade i onåd hos en vän som står bakom Konservativa förbundet. Efter avbön och medgivande från min sida om att de får ta bollen som Sveriges Turning Point USA har han förlåtit mig. Alla som blev inspirerade av min text kan alltså söka sig till Konservativa förbundet eller någon av de andra organisationerna ovan.

Inom den partipolitiska delen av den konservativa rörelsen överskuggar insikten om att vi nu går in i sista året innan valet det mesta. Sverigedemokraterna ligger bra till i opinionsmätningarna och tycks starka inför vad som komma skall. Kristdemokraterna och Moderaterna är mer nervösa. Alla tre partierna tycks stå helt eniga i planen att målet är en Tidö-regering 2026-2030. Sverigedemokraterna är helt tydliga med att de då ska vara med i regeringen.

Simon Westbergs Västerlandets motståndsrörelse Konservatismen – från Edmund Burke till Roger Scruton fortsätter dyka upp i diverse sammanhang, men jag har ännu inte hunnit läsa den. Viktoria Lautmann överraskar mig en aning genom att argumentera för fritt inträde till statliga museum i en artikel som kopplar an till det nya förslaget till kulturkanon. Om jag får göra lite reklam för mig själv så intervjuade jag bland annat henne om unga svenska konservativa personer i somras.

I övrigt väcker den stora demonstrationen i London här om dagen uppmärksamhet. Dan Korn skriver om saken i Fokus. Själv gör jag ett försök att resonera kring den svenska partsmodellen i Timbros tidning Smedjan.

På tal om Föreningen Heimdal så har deras lokal vandaliserats. Igen. Det kanske mest tröttsamma med den saken är makthavares dubbla måttstockar. Om det varit en socialdemokratisk föreningslokal som attackerats av högerextremister hade hela det mediala och politiska etablissemanget befunnit sig i stabsläge.

Har jag glömt något i denna text som verkligen borde ha varit med? Kontakta mig.

Carl Eos har gett ut romanen Utanförskap – En berättelse om främlingar under pseudonymen Teodor Gustafsson.