Fransk public service samarbetar med socialistpartiet

Frankrike har hamnat i en mediepolitisk storm efter att hemliga filmupptagningar avslöjat hur profilerade public service-journalister deltar i samtal med Socialistpartiet om strategi inför kommande val. På filmerna diskuterar man hur socialistiska kandidater kan gynnas, hur motståndare ska hanteras och hur frågor bör vinklas. Det handlar inte om lösryckta kommentarer utan om möten där journalister och politiska strateger framstår som partners i samma projekt.

Reaktionerna har varit kraftiga. Public service har stängt av profiler, journalisterna försvarar sig med att deras rapportering inte påverkats och jurister diskuterar lagligheten i de hemliga inspelningarna.

Det här är inte bara en fransk historia. Vänstervridningen i public service är en återkommande fråga i hela västvärlden. I Sverige syns det tydligt. Ett exempel var när reportern Magda Gad offentliggjorde en lista till stöd för hennes egen kampanj i sociala medier. Listan undertecknades av ett flertal journalister på Sveriges Radios Ekot. Därmed ställde sig reportrar på nyhetsredaktioner öppet bakom en enskild journalist och hennes politiserade positioner. Det är svårt att förena med idealet om opartiskhet.

Lika anmärkningsvärt är bruket av den vänsterpolitiska lobbyorganisationen Expo som påstått opartisk expertkälla. I Sveriges Radio och SVT citeras Expo ofta som om organisationen vore en oberoende forskningsmiljö, när den i själva verket är en aktör med ett tydligt ideologiskt uppdrag. På så vis presenteras opinionsbildning som fakta, vilket ger publiken intrycket att vänsteraktivism är objektiv analys.

Journalister brukar svara att “alla får kritik” eller att högerns invändningar är paranoida. Men Frankrike visar hur tunn ytan av opartiskhet är. När banden blir synliga, när samarbetet går från känsla till fakta, faller fasaden. Journalisterna inom public service sitter med socialistiska politiker och opinionsbildare för att planera hur de ska agera. Sådan är verkligheten. Ibland hamnar det på film. De flesta gånger sker det i sociala sammanhang utan insyn.

Carl Eos har gett ut romanen Utanförskap – En berättelse om främlingar under pseudonymen Teodor Gustafsson.